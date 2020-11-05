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佘詩曼三餐按時吃養出S曲線　發光美肌忘了她45歲

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▲▼ Qeelin佘詩曼 。（圖／公關照）

▲女星佘詩曼佩戴Qeelin經典Wulu系列珠寶飄仙氣。（圖／Qeelin提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

女星佘詩曼日前出席法國服裝品牌Lanvin活動，一襲飄逸的雪紡紗洋裝，搭配華人珠寶品牌Qeelin的Wulu系列珠寶飄仙氣，讓粉絲不敢相信她已45歲了，除了氣質穿搭加分，她私下勤奮保養才是關鍵，她尤其鼓勵女性朋友要善待自己的肌膚，因為一輩子都要「戴」著它。

▲▼ Qeelin佘詩曼 。（圖／公關照）

▲45歲的佘詩曼肌膚與身材都保養得宜。

▲▼ Qeelin佘詩曼 。（圖／公關照）▲▼ Qeelin佘詩曼 。（圖／公關照）
▲佘詩曼戴Qeelin_Wulu Lace 18K玫瑰金鑲鑽中型耳環（左）397,000元，Wulu 18K玫瑰金珍珠母貝手鍊80,000元。
 

佘詩曼曾感謝媽媽從國中就開始要她轉呼啦圈，讓她養成運動習慣，維持傲人的S曲線，她同時也搭配健康飲食，盡量按時吃三餐，才不會養成吃零食的惡習；不過她也懂得偶爾放鬆，幾乎每周五就與粉絲分享美食，包括炸薯條、杯子蛋糕、提拉米蘇等都不忌口。

▲▼ 佘詩曼 。（圖／翻攝佘詩曼IG）

▲佘詩曼的修長美腿非常吸睛。（圖／翻攝charmaine_sheh IG，以下同）

▲▼ 佘詩曼 。（圖／翻攝佘詩曼IG）▲▼ 佘詩曼 。（圖／翻攝佘詩曼IG）

▲佘詩曼懂得放鬆，享用薯條、杯子蛋糕等美食。

顧好臉蛋與身材，佘詩曼隨時接工作都能展現美好的一面，日前身穿浪漫的Lanvin雪紡洋裝，配上Qeelin蕾絲線條的Wulu Lace 18K玫瑰金鑲鑽中型耳環，同時戴上細緻的Wulu 18K玫瑰金珍珠母貝手鍊，女人味十足。

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關鍵字：

佘詩曼, Lanvin, Qeelin
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