fb ig video ETtoday search mobile

Celvoke聖誕彩妝盤仙氣爆表零廢色！台灣獨賣#玫瑰奶茶色唇膏200支超限量

>

▲▼Celvoke聖誕彩妝盤超仙。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲「南瓜色霸主」Celvoke今年聖誕彩妝走仙氣路線，更首次彩妝限定組。（圖、影／記者張毓容攝）

記者張毓容／台北報導

以熱賣到缺貨一年才買得到的唇膏引發超強搶購潮、被封為「南瓜色霸主」的日本美妝品牌Celvoke，今年聖誕限定彩妝多了空靈感，在擅長的橘黃調美色上融入了仙氣十足的玫瑰色，打造時髦又實用的多功能彩妝盤，更首次推出迷你唇膏和彩妝組，全都美到不行！此外，絲霧唇膏更推出只有台灣獨賣的超限量限定色，連日本當地都買不到的夢幻玫瑰奶茶色，全台只有200支，將於11/5正式開賣，是錯過就再也買不到的夢幻珍藏版。

▲▼Celvoke聖誕彩妝盤超仙。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲▼Celvoke聖誕彩妝盤超仙。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲▼Celvoke聖誕彩妝盤超仙。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲Celvoke 玩色絲緞光耶誕組、玩色彩妝霜耶誕組，各NT$3,100。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）

今年Celvoke首次推出一系列從底妝、眼妝到唇妝，展現幸福光的粉漾系聖誕彩妝set。首先，去年聖誕限定就登場過的兩種質地多功能彩妝盤再度回歸，分別是絲緞霧面粉質和超人氣彩妝霜質地，今年換上仙氣飄飄的玫瑰色調，而且眼唇頰都可用，不管是想打造溫柔眼妝、甜美頰彩或嬌嫩唇妝，一盤就能搞定，堪稱零廢色萬用彩盤！

除了換上玫瑰色調，今年更搭配覆盆子迷你唇蜜和嬌嫩粉限定色眼線液組成限定彩妝組，讓妝感更細緻。

▲▼Celvoke聖誕彩妝盤超仙。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲▼Celvoke聖誕彩妝盤超仙。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲Celvoke 微醺絲霧迷你唇彩組，NT$1,600；model唇妝以#EX03奶油南瓜色打底，中間再疊擦#EX02微醺酒紅色。（圖／記者張毓容攝）

除了傳奇南瓜色#09玩色訂製唇膏外，Celvoke還有不少網推試過必收的口碑熱賣色，像是玩色訂製唇膏#04、#10、#23就是除了南瓜色外最熱賣的Top 3。這次Celvoke也特別將這3款人氣色號打包，首次推出迷你版絲霧唇膏「微醺絲霧迷你唇彩組」，可愛的迷你size隨身攜帶方便，還能互相疊擦，打造多種唇妝。

▲▼Celvoke聖誕彩妝盤超仙。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲Celvoke 裸光無瑕底妝組，NT$1,850。（圖／品牌提供）

此外，今年聖誕限定還有一組堪稱Celvoke刃泣底妝入門款的限定底妝組，組合除了打包9月剛推出的超夯人氣新品「活采無瑕粉妝條Ｎ」，加上明星品「活采無瑕飾底乳」及「活采無瑕柔光蜜粉」mini版，還有98%天然成分的打亮神器「裸光亮顏精華油」mini版，更是首次亮相，只在此限定組中現身。這款底妝組價錢更只比
粉妝條多不到100元，買到根本賺到。

▲▼Celvoke聖誕彩妝盤超仙。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲▼Celvoke聖誕彩妝盤超仙。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲Celvoke 玩色訂製絲霧唇膏，#EX04，NT$1,250。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）

而這次最大亮點就是Celvoke專為台灣量身打造了「玩色訂製絲霧唇膏」的獨賣限定色#EX04，連日本當地都沒有！超美的玫瑰奶茶色搭配微霧光感質地，薄擦溫柔氣質，厚塗則能打造成熟氣場，任何膚色擦上都有顯白好氣色，全台只有超限量200支，將於11月5日於專櫃及官網正式開賣，不管怎樣先搶起來就對了！

▲▼SUQQU聖誕限定「牛奶糖色」頰彩被瘋搶。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲SUQQU今年聖誕限定系列一改「彩妝組style」，有眼彩盤、頰彩和限定唇膏自由搭配。（圖／品牌提供）

同樣來自日本的SUQQU，今年一改以往的「組合style」，以「綾羅錦繍」為主題推出可自由搭配玩色的8色眼彩盤、雙色頰彩和限定色唇膏，完美呈現絹絲、珍珠、黃金等奢華素材的光澤和絹絲織物的色彩，尤其如拋光般的透感光澤怎麼疊擦也不出錯，更能輕鬆打造出日本正夯的「減糖系」妝感，還沒上市前就引發網友熱烈敲碗。

▲▼SUQQU聖誕限定「牛奶糖色」頰彩被瘋搶。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲▼SUQQU聖誕限定「牛奶糖色」頰彩被瘋搶。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲SUQQU 2020假日晶采眼彩盤，NT$3,400。（圖／記者張毓容攝）

像是集結了8種搶眼色彩的「2020假日晶采眼彩盤」，蘊含了亮澤的綢緞、閃亮光燦的寶石和柔美霧感的絲絨3種質感，潤澤服貼又鮮明顯色，搭配恰到好處的透感光澤，混色暈染都能自然融合不顯髒，可隨意打造出多變妝感。

▲▼SUQQU聖誕限定「牛奶糖色」頰彩被瘋搶。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲▼SUQQU聖誕限定「牛奶糖色」頰彩被瘋搶。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲SUQQU 晶采淨妍頰彩，NT$2,100。（圖／記者張毓容攝）

而由輕柔霧光頰彩搭配薄透光澤打亮色組合而成的「晶采淨妍頰彩」，更是減糖系彩妝的重點。此次推出的限定2色，包含微粉玫瑰色系的「#122綾紬」和柔和黃棕色的「#123飾羅」，尤其帶有黃感的#123也被狂讚是3分糖「牛奶糖色」，還能當作修容使用。

▲▼SUQQU聖誕限定「牛奶糖色」頰彩。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲SUQQU 晶采柔艷唇膏，NT$1,900。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）

聖誕系列唇膏則是由2020春彩首次推出亮相的「晶采柔艷唇膏」推出2款暖色調的全新限定色，包含帶有紅感的粉裸色調「#110優錦」和帶黃感的紅色調「#111繡紅」，能呈現大人質感的柔霧光美唇。

►2020 SUQQU聖誕系列彩妝詳細看：SUQQU聖誕彩妝＋梅田限定同時來！「森永牛奶糖色」頰彩、#120唇膏被瘋搶

►innisfree「聖誕倒數日曆」只送不賣！還有超仙「焦糖南瓜色」眼彩盤也必搶

►Dior超夢幻「奶茶色氣墊」來了！雪花雕紋聖誕唇膏、眼影美到包色都不心疼

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

美妝, 彩妝, Celvoke, 聖誕, 聖誕限定, 聖誕彩妝, 限定唇膏, 台灣獨賣, 限量, 彩妝組
fashion.net

熱門文章

VALENTINO「寵物訂製包」超萌！插畫家神還原毛小孩

VALENTINO「寵物訂製包」超萌！插畫家神還原毛小孩

《艾蜜莉在巴黎》15大愛情與人生金句

《艾蜜莉在巴黎》15大愛情與人生金句

GUCCI讓「搬東西的工作人員」入鏡拍廣告

GUCCI讓「搬東西的工作人員」入鏡拍廣告

星巴克秋季熱銷飲料TOP5　必喝16年歷史的傳奇那提

星巴克秋季熱銷飲料TOP5　必喝16年歷史的傳奇那提

G-SHOCK「電路板錶」多附1錶圈、2錶帶　CP值激升

G-SHOCK「電路板錶」多附1錶圈、2錶帶　CP值激升

IKEA限量系列讓「名畫」變了樣超有趣

IKEA限量系列讓「名畫」變了樣超有趣

行走費洛蒙！瘦子「小白鞋配帽T」電暈粉絲

行走費洛蒙！瘦子「小白鞋配帽T」電暈粉絲

2021春夏熱搜手袋清單！香奈兒、LV極致小廢包巨可愛

2021春夏熱搜手袋清單！香奈兒、LV極致小廢包巨可愛

在1390萬元的梵克雅寶腕錶上看芭蕾舞劇　還能放錶盒開擴音

在1390萬元的梵克雅寶腕錶上看芭蕾舞劇　還能放錶盒開擴音

愛馬仕petit h展開始了！歡迎動手玩彈珠　山羊摺紙變吧台

愛馬仕petit h展開始了！歡迎動手玩彈珠　山羊摺紙變吧台

ET Fashion

推薦閱讀

網公認「專剋渣男」星座女Top 3！　牡羊馭夫一流、摩羯冷靜超可怕

網公認「專剋渣男」星座女Top 3！　牡羊馭夫一流、摩羯冷靜超可怕

衣櫃爆炸想整理又下不了手？從這7類衣物開始斷捨離就對了

衣櫃爆炸想整理又下不了手？從這7類衣物開始斷捨離就對了

獨／GIVENCHY驚傳撤台！　全台唯一店今夜熄燈　

獨／GIVENCHY驚傳撤台！　全台唯一店今夜熄燈　

Superdry「極度乾燥」出清狂打3折！撤台消息官方回應了 想當「心機綠茶」都難的4大星座女！水瓶嫌麻煩、Top3一刻都演不了 Hello Kitty迷你相印機一手就能拿　隨附超萌收納包還能當零錢包 SOGO台北店周年慶今開跑！　血拚前必看8間百貨攻略　優惠輕鬆知 《九尾狐傳》趙寶兒唇膏美翻！南瓜紅、煙燻玫瑰　兩色撩到李棟旭 韓國星巴克聖誕新品登場！水晶球杯太浪漫　茶具組用了變身貴婦 晚上睡不好？網搜3個「助眠小儀式」，讓你一夜好夢

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面