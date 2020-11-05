Celvoke聖誕彩妝盤仙氣爆表零廢色！台灣獨賣#玫瑰奶茶色唇膏200支超限量

▲「南瓜色霸主」Celvoke今年聖誕彩妝走仙氣路線，更首次彩妝限定組。（圖、影／記者張毓容攝）



記者張毓容／台北報導

以熱賣到缺貨一年才買得到的唇膏引發超強搶購潮、被封為「南瓜色霸主」的日本美妝品牌Celvoke，今年聖誕限定彩妝多了空靈感，在擅長的橘黃調美色上融入了仙氣十足的玫瑰色，打造時髦又實用的多功能彩妝盤，更首次推出迷你唇膏和彩妝組，全都美到不行！此外，絲霧唇膏更推出只有台灣獨賣的超限量限定色，連日本當地都買不到的夢幻玫瑰奶茶色，全台只有200支，將於11/5正式開賣，是錯過就再也買不到的夢幻珍藏版。

▲Celvoke 玩色絲緞光耶誕組、玩色彩妝霜耶誕組，各NT$3,100。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）



今年Celvoke首次推出一系列從底妝、眼妝到唇妝，展現幸福光的粉漾系聖誕彩妝set。首先，去年聖誕限定就登場過的兩種質地多功能彩妝盤再度回歸，分別是絲緞霧面粉質和超人氣彩妝霜質地，今年換上仙氣飄飄的玫瑰色調，而且眼唇頰都可用，不管是想打造溫柔眼妝、甜美頰彩或嬌嫩唇妝，一盤就能搞定，堪稱零廢色萬用彩盤！

除了換上玫瑰色調，今年更搭配覆盆子迷你唇蜜和嬌嫩粉限定色眼線液組成限定彩妝組，讓妝感更細緻。

▲Celvoke 微醺絲霧迷你唇彩組，NT$1,600；model唇妝以#EX03奶油南瓜色打底，中間再疊擦#EX02微醺酒紅色。（圖／記者張毓容攝）

除了傳奇南瓜色#09玩色訂製唇膏外，Celvoke還有不少網推試過必收的口碑熱賣色，像是玩色訂製唇膏#04、#10、#23就是除了南瓜色外最熱賣的Top 3。這次Celvoke也特別將這3款人氣色號打包，首次推出迷你版絲霧唇膏「微醺絲霧迷你唇彩組」，可愛的迷你size隨身攜帶方便，還能互相疊擦，打造多種唇妝。

▲Celvoke 裸光無瑕底妝組，NT$1,850。（圖／品牌提供）



此外，今年聖誕限定還有一組堪稱Celvoke刃泣底妝入門款的限定底妝組，組合除了打包9月剛推出的超夯人氣新品「活采無瑕粉妝條Ｎ」，加上明星品「活采無瑕飾底乳」及「活采無瑕柔光蜜粉」mini版，還有98%天然成分的打亮神器「裸光亮顏精華油」mini版，更是首次亮相，只在此限定組中現身。這款底妝組價錢更只比

粉妝條多不到100元，買到根本賺到。

▲Celvoke 玩色訂製絲霧唇膏，#EX04，NT$1,250。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）

而這次最大亮點就是Celvoke專為台灣量身打造了「玩色訂製絲霧唇膏」的獨賣限定色#EX04，連日本當地都沒有！超美的玫瑰奶茶色搭配微霧光感質地，薄擦溫柔氣質，厚塗則能打造成熟氣場，任何膚色擦上都有顯白好氣色，全台只有超限量200支，將於11月5日於專櫃及官網正式開賣，不管怎樣先搶起來就對了！

▲SUQQU今年聖誕限定系列一改「彩妝組style」，有眼彩盤、頰彩和限定唇膏自由搭配。（圖／品牌提供）



同樣來自日本的SUQQU，今年一改以往的「組合style」，以「綾羅錦繍」為主題推出可自由搭配玩色的8色眼彩盤、雙色頰彩和限定色唇膏，完美呈現絹絲、珍珠、黃金等奢華素材的光澤和絹絲織物的色彩，尤其如拋光般的透感光澤怎麼疊擦也不出錯，更能輕鬆打造出日本正夯的「減糖系」妝感，還沒上市前就引發網友熱烈敲碗。

▲SUQQU 2020假日晶采眼彩盤，NT$3,400。（圖／記者張毓容攝）



像是集結了8種搶眼色彩的「2020假日晶采眼彩盤」，蘊含了亮澤的綢緞、閃亮光燦的寶石和柔美霧感的絲絨3種質感，潤澤服貼又鮮明顯色，搭配恰到好處的透感光澤，混色暈染都能自然融合不顯髒，可隨意打造出多變妝感。

▲SUQQU 晶采淨妍頰彩，NT$2,100。（圖／記者張毓容攝）



而由輕柔霧光頰彩搭配薄透光澤打亮色組合而成的「晶采淨妍頰彩」，更是減糖系彩妝的重點。此次推出的限定2色，包含微粉玫瑰色系的「#122綾紬」和柔和黃棕色的「#123飾羅」，尤其帶有黃感的#123也被狂讚是3分糖「牛奶糖色」，還能當作修容使用。

▲SUQQU 晶采柔艷唇膏，NT$1,900。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）



聖誕系列唇膏則是由2020春彩首次推出亮相的「晶采柔艷唇膏」推出2款暖色調的全新限定色，包含帶有紅感的粉裸色調「#110優錦」和帶黃感的紅色調「#111繡紅」，能呈現大人質感的柔霧光美唇。

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