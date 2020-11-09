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大人系甜點首選「提拉米蘇」！精選全台6家名店　吃一口就無法忘懷

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提拉米蘇吃起來口味豐富，苦甜滋味流蕩在嘴中，搭配咖啡更是令人著迷！

旅徒 咖啡
台北／中山區

旅徒的招牌甜點就是提拉米蘇啦！比一般的提拉米蘇酒味更重一些，口感濕潤綿密、甜度適中，而除了原味之外，也會不定期推出特別的口味！

▲提拉米蘇推薦。（圖／美食誌）

▲（圖／美食客Joanne_c提供）

好人好室 X 七二劇場
台北／中山區

不限時老宅咖啡廳，提供咖啡、茶飲、甜點，每天的甜點都不太一樣，這裡的提拉米蘇質地偏軟，撒上微苦的可可粉，有著堆疊的層次感。

▲提拉米蘇推薦。（圖／美食誌）

▲（圖／美食客甜不辣兔子提供）

DEUX DOUX CRÈMERIE, PÂTISSERIE & CAFÉ
台北／松山區

以冰淇淋為主打的店家，製作出來的提拉米蘇當然也跟一般的不一樣！中間那兩層是乳酪和咖啡冰淇淋，上層包覆著馬斯卡彭慕斯、下層是酒浸餅乾，口感很豐富。

▲提拉米蘇推薦。（圖／美食誌）

▲（圖／美食客Jocelyn提供）

SHOWTIME ORIGINAL
台南／中西區

美式復古的早午餐店裡藏著一塊比早午餐厲害的提拉米蘇，散發著淡淡咖啡香、淡淡起司香，還有淡淡酒香，一上桌是冰冰涼涼的，吃起來微微結凍，有點像冰淇淋蛋糕的口感。

▲提拉米蘇推薦。（圖／美食誌）

▲（圖／美食客Satine Chung提供）

AUNTIE CAFE
高雄／新興區

隱藏巷弄中的韓系咖啡廳，撒上大量可可粉的提拉米蘇但吃起來卻不死甜，再搭配上酒浸手指餅乾，酥脆中帶著軟綿，吃起來很特別。

▲提拉米蘇推薦。（圖／美食誌）

▲（圖／美食客KBB提供）

墾墨咖啡 COMMUNITY CAFE’
台東／台東市

老倉庫改造下午茶，提拉米蘇使用全馬茲卡邦起司和自製餅乾，再加上店家的配方豆濃縮，中間做成海綿蛋糕，撒上的可可粉微甜中帶著微苦，香氣濃郁。

▲提拉米蘇推薦。（圖／美食誌）

▲（圖／美食客Lazyi diary提供）

圖、文／MENU美食誌

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權

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關鍵字：

台北, 台南, 台東, 大人系, 提拉米蘇, 甜點, , 高雄, 咖啡廳
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