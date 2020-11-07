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中壢隱藏版美食TOP10！浮誇海鮮丼飯、泰式簡餐　大份量CP值爆高

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中壢越來越多美食呢！藏在巷子裡還是超多人，各個平價份量大，讓你不傷荷包就能吃飽飽！

TOP 10／墨SUMI 海鮮丼ぶり

平日也要排隊！隱藏在巷子裡的平價丼飯，生魚片、干貝、海膽、鮭魚卵、星鰻、牡丹蝦、甜蝦，各個鮮甜美味，在醋飯上鋪滿滿，另外質地滑順、口感軟綿的茶碗蒸也很多人推薦！

▲中壢美食。（圖／MENU美食誌）

▲（圖／美食客MommyPat佩特媽咪提供）

TOP 9／嗑肉石鍋

以個人鍋物為主，湯頭有黃金蜆湯、起司牛奶、胡椒雞白湯、松露野菇、義式番茄多種可以選擇，肉品現點現切、海鮮鮮甜美味，而醬料多達十幾種可以自行調配，另外飲料、霜淇淋無限供應！

▲中壢美食。（圖／MENU美食誌）

▲（圖／美食客ChiaChi提供）

TOP 8／極清拉麵

麵條Ｑ彈有嚼勁，湯頭清而不鹹、爽口開胃，喝到一半後加上柚子胡椒口感更上一層！另外美食客們說叉燒飯值得一嚐！

▲中壢美食。（圖／MENU美食誌）

▲（圖／美食客食量大的驢提供）

TOP 7／永芯茶檔港仔餅

濃濃港味茶餐廳，這裡的招牌餐點是港仔餅，手擀麵皮結合港式叉燒酥，加上不同的食材和醬料，外皮煎得微焦微焦，口感酥脆Ｑ彈，有鹹也有甜。

▲中壢美食。（圖／MENU美食誌）

▲（圖／美食客澹臺令蓁提供）

TOP 6／BAKER STREET 貝克街早午餐

平價份量大！早午餐拼盤、可頌、丹麥吐司、庫克先生，選擇性豐富，除了麵包和主食以外還有附上沙拉和薯條，吃起來很有飽足感！另外義大利麵也很多人點！

▲中壢美食。（圖／MENU美食誌）

▲（圖／美食客臻臻臻美味提供）

TOP 5／合點壽司 がってん寿司

日本前六大迴轉壽司也來中壢啦！以新鮮漁獲、高檔食材為主，依照盤子區分為七種價位，從40～180元不等，特別是有壽司秀，師傅與客人的互動營造出歡樂的氣氛！

▲中壢美食。（圖／MENU美食誌）

▲（圖／美食客廖彥筑提供）

TOP 4／好貳COFFEE HOME CUISINE

銅板價早午餐！以中式餐點為主，主食有乾拌麵、軟蛋餅、吐司，搭配上小肉球、地瓜球、炸湯圓、銀絲卷、菜頭粿，濃濃台味無法擋！而這裡也能吃到甜點！

▲中壢美食。（圖／MENU美食誌）

▲（圖／美食客Ellen提供）

TOP 3／張豐盛商行

張豐盛商行可以算是中壢代表景點之一了吧！原本經營花生糖酥的百年老店近年賣起霜淇淋，提供花生、芝麻和綜合口味，淋上自製醬料後香氣十足！

▲中壢美食。（圖／MENU美食誌）

▲（圖／美食客吃貨巧提供）

TOP 2／坐著做。海鮮丼飯專門店

以新鮮的海鮮丼飯為主打，cp值超高！食材新鮮、肉質軟嫩、口味鮮甜，限量的奢華海膽丼很快就完售、綜合海鮮丼每一種魚料都吃得到，另外醋飯和味增湯還免費供應！

▲中壢美食。（圖／MENU美食誌）

▲（圖／美食客阿義小小兵提供）

TOP 1／阿含THAI

道地的泰式料理讓美食客們大喊排隊也值得！打拋豬、綠咖哩雞、辣炒牛肉飯類必點！而麵類及涼拌小點一起點上才豐盛！

▲中壢美食。（圖／MENU美食誌）

▲（圖／美食客Kitty Lin提供）

圖、文／MENU美食誌

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權

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關鍵字：

MENU美食誌, 中壢, 美食, 冰淇淋, 壽司, 拉麵, 日式, 早午餐, 早餐, 桃園, 泰式, 港式, 火鍋
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