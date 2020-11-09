天冷了換上「毛絨」穿搭！貝雷帽、泰迪熊外套　5樣單品保暖有型

每到秋冬，隨著天氣開始轉冷時，就會開始很想購入「毛毛」類型的衣服或配件，不僅穿戴起來舒適溫暖，摸起來毛絨絨的觸感也超級療癒呀！本篇編輯特定精選 5 種冬季必收的保暖單品，趕快列進採買清單，一起從頭暖到腳吧：

1. 毛呢貝雷帽

▲（圖／Pinterest）

貝雷帽是一款相當修飾臉型的帽款，不論是平瀏海、旁分，短髮還是長髮，戴起來都別有一番風味。而秋冬是最適合穿戴貝雷帽的季節，毛呢的材質和針織衫或是毛線貝心都非常相稱，尤其是風大的日子，帶上帽子既能防風保暖，還可以不讓造型被風吹亂，實在是一舉兩得！

在選色方面，黑色百搭、襯膚色，杏色溫柔、有氣質，假如平時秋冬的衣著都是屬於暗色系的，也可以考慮購入色彩較鮮明的貝雷帽，成為搭配中的亮點喔！

2. 毛球飾品

▲（圖／Pinterest）

說到秋冬，少不了的是毛球飾品的搭配，圓形輕巧的造型適用於當作耳環、項鍊或是包包掛飾，有了它們的存在可以使得整體穿搭多一些俏皮活潑的元素，也為寂靜冷冽的冬天，注入些鮮豔亮眼的色彩。

毛球飾品最特別的地方就在於，根據毛球的顏色和製作緊實度的不同，會呈現不同的感覺，也因此不管你是日系、韓系還是歐美風打扮的女孩都很適合唷！

3. 泰迪熊外套

▲（圖／Pinterest）

不知道從什麼時候開始流行起「泰迪熊外套」，整件外觀都毛茸茸的，不僅像極了玩具泰迪熊，穿起來也是保暖滿分！然而，泰迪熊外套固然很可愛，但在搭配時有一點可要特別注意，那就是下著的挑擇必須挑選較合身的款式，否則容易因為上半身沒有腰身又較厚重，連帶地影響到整個人的身材比例喔！

4. 毛海針織毛衣

▲（圖／Pinterest）

針織衣的種類有許多，其中材質相當舒適的毛海毛衣，看起來柔順蓬鬆，給人零殺傷力的溫柔感，是這幾年相當流行的款式。不過和上述的泰迪熊外套一樣，毛海毛衣的視覺份量比較充足，在選購時可以特別留意「V領」或是微落肩的設計，展現慵懶女人味的同時，也能看起來顯瘦。

基於人道考量，編輯會鼓勵大家盡量購買人造的仿毛海織品，在不傷害任何動物的前提下，也一樣可以擁有時尚造型喔！

5. 毛毛穆勒鞋

▲（圖／Pinterest）

最後的鞋款當然也要有點「冬天」感，雖然秋冬的流行大勢是靴子，可是相信一定有許多人和編輯一樣，其實比較喜歡穿方便穿脫的穆勒鞋，這時便可以選擇應景的「毛毛」款式。在歷年來的時裝秀也不乏這種異材質的拼接的設計，如果平時不太敢穿太浮誇服裝的人，也可以參考這種類型的鞋子搭配，低調地展露時尚品味。

不知道為什麼總覺得今年秋冬來得特別快，轉眼間下周即將迎來 24 節氣中的「立冬」，如果最近在幫衣櫥換季時，發覺秋冬的衣服還沒添購齊全的話，記得趕快入手幾件毛毛單品，冬天的腳步就要近了呀！

延伸閱讀：

給大衣控的妳 4 種日系穿搭選擇：一件披上去，宛如走在原宿街頭



耳環對了，氣質就不一樣！點名 6 款秋冬必備的款式，亮眼又時尚感十足



※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

https://share99.com/