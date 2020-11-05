蔡依林超低胸爆乳、不科學S腰線全現形　網看見亮點：黑花位置好尷尬

記者王則絲／台北報導

天后蔡依林昨日晚間難得一連洗版貼出多張最新拍攝的雜誌畫報美照，頂著一顆未來感蘑菇頭換穿多套前衛造型，性感的爆乳馬甲讓傲人上圍呼之欲出，，另一套透視黑紗造型則是使驚人的螞蟻腰與腹肌完整現形，奪得粉絲們一片叫好直呼：「不科學！」不過就有網友看見另類亮點：「黑色印花的位置好尷尬。」透視罩衫上的黑花圖騰剛好位在雙腿之間引發聯想。

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蔡依林這回登上陸版《Wonderland》11月號封面人物，系列大片整體以強烈的未來感打造，迷幻、對比的色彩和前衛服裝造型，對以「怪美」著稱的蔡依林來說演繹起來游刃有餘，即使是戴著呆呆的蘑菇頭假髮仍然傾瀉出女王氣勢，雖然許多粉絲反應：「一時之間認不出。」、「還以為是誰。」但還是讓人不禁佩服：「女神究竟不適合什麼？」

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這次雜誌畫報服裝也以前衛風格為主，蔡依林身上的爆乳馬甲來自倫敦設計師品牌ROBERT WUN，完整的包覆美胸，另一套穿著PRADA的藍綠色緊身褲與胸衣也讓蔡依林的好身材一覽無遺，舉起手來驚人的S曲線與腹肌炸出，粉絲狂讚：「這腰合理嗎？」、「腹肌！」

此外，這組大片中的亮點還有許多，來自女裝品牌Florentina Leitner的迷幻黑白漩渦紋路手套上衣，讓畫面感更有層次；手指上綠黑色的「蜥蜴指套」也意外吸睛，幾乎全是常人難以駕馭的特殊單品，只能說蔡依林不愧是怪美的自信女神。

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