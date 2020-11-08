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百年靈、勞力士搶女性市場　彩色面盤鍊帶錶正夯

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▲▼ Breitling 。（圖／公關照）

▲百年靈邀莎莉賽隆（左起）、芭蕾舞者米斯蒂科普蘭與大陸女星姚晨詮釋新款Chronomat系列女錶。（圖／百年靈提供，以下同）
 

記者陳雅韻／台北報導

以飛行錶與運動錶著稱的百年靈（Breitling），積極開拓女錶市場，繼上半年曝光的帥氣飛行女錶Navitimer 35自動錶，近期再添設計簡潔俐落的新作，推出Chronomat 36自動機械錶與Chronomat 32石英錶，並一次請出奧斯卡影后莎莉賽隆（Charlize Theron）、芭蕾舞者米斯蒂科普蘭（Misty Copeland）與大陸女星姚晨詮釋新錶，豐富款式讓不同風格的女性都能找到心儀設計。

▲▼ Breitling 。（圖／公關照）

▲百年靈Chronomat Automatic 36自動錶薄荷綠鑽圈款（左起）277,000元，半金鑽圈款 370,000元，白面精鋼款277,000元，白面半金鑽圈款370,000元。

▲▼ Breitling 。（圖／公關照）

▲百年靈18K紅金Chronomat 32石英錶，649,000元。

1984年問世的Chronomat系列對百年靈而言深具歷史意義，因瑞士製錶業曾受日本石英錶風潮重創，百年靈與義大利空軍合作推出Chronomat機械錶竟大受歡迎，助品牌翻紅，今年不僅重新改版回歸，也首度打造女錶，一舉推出有薄荷綠、白色、午夜藍或古銅色面盤的Chronomat 36機械錶，以及更小巧的32mm石英錶，各有精鋼、半金與18K紅金款式，據悉在台灣以紅金版本人氣最高。

▲▼ ROlex 。（圖／翻攝Rolex）

▲西班牙網球選手Garbi Muguruza佩戴勞力士Oyster Perpetual 31珊瑚紅腕錶，171,000元。（圖／翻攝勞力士IG）

多彩面盤設計也是勞力士（Rolex）的重點，新一代Oyster Perpetual 36增加繽紛漆面款式，包括糖果粉紅色、綠松石藍色、黃色、綠色、珊瑚紅色款式，同時也將亮色應用到尺寸較小的Oyster Perpetual 31腕錶，企圖以活潑風格吸引年輕族群入門。

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關鍵字：

百年靈, BREITLING, 勞力士, Rolex
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