別讓黴菌、濕氣侵佔廁所！3種「衛浴品收納法」　輕鬆維持乾爽舒適

▲（圖／Pinterest）

家中浴室雖小，確是個很重要的私密空間，這裡不僅是洗漱、放鬆的地方，許多人也喜歡在這裡保養，久而久之浴室就堆滿了瓶瓶罐罐，長期在高濕氣的環境下，瓶身容易附著水垢，讓檯面的清潔也變得不容易，東一塊黃色水垢，西一塊黑色黴菌，看了完全不想靠近。為了改善這種問題，以下介紹3種衛浴用品收納方法，輕輕鬆鬆就能讓浴室維持在清爽乾淨的狀態！

1. 瓶瓶罐罐類

▲（圖／Pinterest）

牙刷、漱口杯、牙膏、洗面乳，甚至是瓶瓶罐罐的保養品，在衛浴的洗手檯面一字排開，這個場景是不是很熟悉呢？為了方便使用、隨手可拿，我們總是習慣將東西擺在看得見的地方，但也因此在視覺上顯得非常凌亂，不小心撞到還會像打保齡球一樣倒成一片。讓浴室變整齊的重要秘訣之一，就是要淨空眼前可以看見的東西，可視空間的淨空也包含地板，能夠遠離地面的東西絕對不放在地上，多利用洗手台下方空間收納或使用鏡櫃，或使用無痕貼將用品收納於立面，就能擁有一個俐落的衛浴空間。

2. 掃除用具類

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需要每天打掃的浴室總免不了會有掃除用具，像是馬桶刷最常見的就是放在馬桶旁邊，刮水器或抹布、清潔劑可能就擺在角落，要用隨時可用，但試想一下，刷過馬桶的刷子放在地上，任由洗澡時的水流過刷子旁，有些流到腳邊，有些則附在刷子上，最後長出水垢和黴菌，不僅地板會越來越髒、難以清理，感覺還有些不衛生。因此最好的收納方式就是在牆上貼掛勾，將清潔過的用具洗乾淨並掛在掛勾上，以保持衛生與通風。

3. 衛生備品類

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衛生紙、衛生棉都是浴室中不可缺少的用品，有些人習慣直接將備品直接放在浴室裡，但非常不建議這麼做，衛浴通常是家中空間最小的地方，堆了這些東西除了佔用到使用空間，浴室的水氣也會讓衛生紙、衛生棉變質，若真的非不得已一定要放，就必須要用防水且密封的盒子裝，才能確保物品不會損壞。除了備品，日常使用的毛巾也不應該掛在浴室裡，濕氣反覆殘留在毛巾中，很容易滋生細菌，最好的方式是將毛巾拿到通風處晾乾，讓浴室維持在清爽簡約、無過多累贅物的狀態。

看了以上幾類衛浴物品的收納，最重要的就是要保持浴室通風，並讓所有東西都離開地面。除了浴室和物品都不容易發霉以外，也可以養成不囤積太多東西的習慣，畢竟空間有限，放每一項東西都要謹慎評估才行。

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