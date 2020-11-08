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別讓嘴巴搶在腦袋之前！說話「三思而後言」　輕鬆避免人際麻煩

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▲別讓嘴巴搶在你的腦袋之前。（圖／女子學）

▲（圖／Pinterest）

古人云三思而後行，這點套用於「說話」方面也絕對適用。說話前想三次，能幫助自己更釐清接下來要說出口的內容，使其邏輯更加完整清晰，並能在思索發言內容的同時仔細審視此話一出可能帶來的後果，以及他人聽到後的感受如何等等。話說出口前至少想過三次，也是種細心、成熟、富同理心的基本表現。

我接下來要說的話有其必要性嗎？

▲別讓嘴巴搶在你的腦袋之前。（圖／女子學）

▲（圖／Unsplash@kxvn_lx）

眾所皆知有些話其實並沒有非說不可的必要，有趣的是，大多數人即使知曉這點，仍會選擇把話說出口。可能原因有很多，例如認為閒聊無妨，又或是覺得雖然沒必要講，但自身的意見很重要，仍想要告訴對方與之交流。若是類似上述情況，那就無須在意接下來要說的話是否有必要，可以接續確認「第二次」。

這些話是否出自於有意識的善意？

▲別讓嘴巴搶在你的腦袋之前。（圖／女子學）

▲（圖／Unsplash@priscilladupreez）

搞定必要性的問題後，我們接著來到「正當性」的環節。在某些情況下，即使是認為非說不可的話，也需要經過再三思量再說出，以免無意間損人自尊，使他人感到窘迫不適。話說出口前，問問自己「這是出自於好意嗎？」、「講出來的益處是否大於對方將受到的傷害？」以及最重要的「這話是否為必要的、經過思量的善意提醒？」若以上皆非，那倒也無須堅持說出口。

它能幫助事情往更好方向發展嗎？

▲別讓嘴巴搶在你的腦袋之前。（圖／女子學）

▲（圖／Unsplash@awcreativeut）

為什麼有些明知有其必要、也是善意提醒的話語沒有非說不可的必要？那是因為，即使前面兩項條件（必要性、正當性）皆成立，它也不一定符合「比例原則」。也就是說，若此話一出所造成的傷害大於對事情的益處，那又為何非得要說？說話前，以能夠改善現況、解決問題為出發點，除了顯現你的窩心與謹慎之外，也能少點空泛而沒有實質內容的評論。

話說出口前想三次，分別目的是確保話語的必要性、正當性皆成立，以及還要符合「利大於弊」的比例原則。就像有句話所說的「別讓舌頭搶先你的思考」，既然三思而後言能夠替我們省去不少麻煩，又何樂而不為呢？

延伸閱讀：

別再為了反對而反對！想法不同是人之常情：比起無謂的批評謾罵，先試著將主觀轉為善意的建議

聊天時最基本的禮貌，是不讓他人感到窘迫：善用正向引導式發問，用談話為關係添加溫度

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學, 說話, 人際互動
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