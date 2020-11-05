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SOGO周慶頭香客豪排16小時破紀錄　30歲男只為搶iPhone送iPad

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▲▼SOGO週年慶首日。（圖／記者周宸亘攝）

▲SOGO周年慶首日，店外人數排隊破紀錄。（圖／記者周宸亘攝）

記者蔡惠如／台北報導

11月百貨重頭戲SOGO台北店周年慶今（11／5）開跑，開店前門外至少有4千名排隊長龍，首位排隊民眾簡先生從昨天晚上7點就從板橋來排隊，豪排16個鐘頭，只為搶iPhone 12 Pro金色手機，還可獲贈市價10,500元的iPad 8的優惠，他表示：「從沒排過周年慶，今天就為了iPad衝了！」 化妝品首位則是上午6點就來排的蘇太太，看準的是資生堂百優的買二送一組。

▲SOGO周年慶首日。（圖／記者蔡惠如攝）

排頭香民眾簡先生，首次來排周年慶。（圖／記者蔡惠如攝）

今年上半年因疫情，下半年有不少百貨周慶往前調整先搶報復性消費潮，SOGO台北店仍老神在在延續慣例於11月初開跑，今年祭出買一送一化妝品特惠組、3C也推出買iPhone送iPad超殺優惠，吸引大批民眾排隊。

▲▼SOGO週年慶首日。（圖／記者周宸亘攝）

▲SOGO周年慶首日。（圖／記者蔡惠如攝）

▲半小時前就排出長龍，直到開店前幾乎都看不到隊伍末端。（圖／記者周宸亘、蔡惠如攝）

SOGO忠孝館上午11點開店前，就有數千名民眾在廣場排隊等進場，將廣場幾乎全部塞滿，連人行道都只剩一條道路可通行，許多消費者都看不到隊伍盡頭，SOGO表示今年人潮數比去年還增加20%，而全台化妝品「坪效最高」的SOGO忠孝館，數群櫃姐整裝待發加油打氣，店內外都人聲鼎沸。

▲▼SOGO週年慶首日。（圖／記者周宸亘攝）

▲開店前化妝品櫃姐歡呼準備迎客。（圖／記者周宸亘攝）

上午11點開門讓民眾進場，大量人潮持續湧入，工作人員大聲在旁提醒不要奔跑，約30分鐘後還有民眾魚貫進場，1樓化妝品區才10分鐘便全爆滿，開店5分鐘各櫃限量組都已售完，預估SOGO台北店首日業績將達11億元。

▲▼SOGO百貨週年慶首日（圖／記者周宸亘攝）

▲開店後民眾跑搶特惠組，30分鐘後才消化完排隊人潮（圖／記者周宸亘攝）

忠孝館化妝品特惠組今年主打「比免稅更便宜」、「買同品項＋1」的特惠組，適逢新iPhone 12上市，3C促銷也推出買特定手機送iPad的超殺贈品，也吸引許多年輕民眾徹夜前來排隊，全店首位排隊民眾簡先生，就是鎖定iPhone送iPod的優惠，開店後位於8樓的3C櫃位也瞬間爆滿，不到半小時就排出百位人龍。

▲▼SOGO百貨週年慶首日（圖／記者周宸亘攝）

▲▼SOGO百貨週年慶首日（圖／記者周宸亘攝）

▲iPhone與化妝品的優惠組秒殺，3C店櫃外排長長人龍（下圖）。（圖／記者周宸亘攝）

SOGO台北忠孝、復興、敦化3館周年慶即起至11／16登場，忠孝館化妝品消費滿6,000元送800元抵用券，包括600元抵用券、100元特別優惠券與100元餐飲優惠券。復興館1、2樓國際精品、3樓珠寶櫃位，單日消費滿2萬送2,000元抵用券，連香奈兒、愛馬仕、LV、GUCCI消費滿3萬元送1,000元抵用券；敦化館國際精品消費滿2萬元送2,000元抵用券。

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關鍵字：

SOGO, 周年慶, 周慶, 排隊, 頭香
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