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雙星仙子和美樂蒂限定店！Kiki、Lala娃娃飄仙氣　絨毛手提袋萌翻

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編輯／Emily

三麗鷗家族的雙星仙子（Little Twin Stars）和美樂蒂（My Melody）在2020迎來45週年，為了與粉絲們一同慶祝，特別來台開設「雙星仙子×美樂蒂45週年期間限定店」，把美樂蒂和Kiki、Lala湊成三人組，化身俏皮DJ，推出雨傘、保暖毯等實用小物，還有雙星仙子娃娃和絨毛手提袋都讓人超心動。

▲雙星仙子×美樂蒂45週年期間限定店。（圖／邁思娛樂提供）

▲「雙星仙子×美樂蒂45週年期間限定店」先在台北新光三越信義新天地A11登場。（圖／邁思娛樂提供，下同）

「雙星仙子×美樂蒂45週年期間限定店」的商品中，有一組日本限定的「雙星仙子45周年絨毛娃娃」很值得收藏，他們穿上仙氣服裝、手抱雲熊熊，頭髮還加了星星、月亮點綴，可愛到讓人融化。

▲雙星仙子×美樂蒂45週年期間限定店。（圖／邁思娛樂提供）

▲日本限定雙星仙子45周年絨毛娃娃，一組售價台幣1,850元，每店限定12組。

其他商品都是以繽紛舞動的雙星仙子、美樂蒂三人組圖案進行設計，冬天必備的保暖毯，有滿版印花跟單幅圖案兩款花色。最近天氣陰晴不定，外出最需要來一把自動折疊傘。

▲雙星仙子×美樂蒂45週年期間限定店。（圖／邁思娛樂提供）

▲雙星仙子和美樂蒂45周年期間限定造型披肩保暖毯，粉款和黃款，售價台幣590元。

▲雙星仙子×美樂蒂45週年期間限定店。（圖／邁思娛樂提供）

▲晴雨兩用自動折疊傘，售價台幣990元。

還有玻璃分隔保鮮盒、彈蓋式不鏽鋼保溫瓶、A4文件夾等商品，讓你生活處處都有雙星仙子和美樂蒂的甜蜜陪伴。

▲雙星仙子×美樂蒂45週年期間限定店。（圖／邁思娛樂提供）

▲雙星仙子和美樂蒂45周年期間限定玻璃分隔保鮮盒，售價台幣890元。

▲雙星仙子×美樂蒂45週年期間限定店。（圖／邁思娛樂提供）

▲彈蓋式不鏽鋼保溫瓶，粉款和藍款，售價台幣1,250元。

▲雙星仙子×美樂蒂45週年期間限定店。（圖／邁思娛樂提供）

▲L形A4資料夾，藍款和粉款，售價台幣50元。

這次限定店還特別祭出只送不賣的「限定絨毛手提袋」和「束口手提袋」，超Q造型加上粉嫩配色，看了完全少女心噴發，要消費滿額參加抽獎才有機會得到。

▲雙星仙子×美樂蒂45週年期間限定店。（圖／邁思娛樂提供）

▲雙星仙子X美樂蒂45週年限定絨毛手提袋，週末加碼，滿台幣999就有機會抽中手提袋。

▲雙星仙子×美樂蒂45週年期間限定店。（圖／邁思娛樂提供）

▲雙星仙子X美樂蒂45週年束口手提袋，開幕期間，消費滿台幣699即有機會抽中。

快閃店11／12～11／30會在台北新光三越信義新天地A11的1樓開幕，11／25～12／27在高雄漢神百貨7樓，2021／1／20～2／16在台南南紡購物中心4樓。

▲雙星仙子×美樂蒂45週年期間限定店。（圖／邁思娛樂提供）

除了三麗鷗快閃店，從11／13開始至明年1／3的「新北歡樂耶誕城」特別與迪士尼經典童話合作，架設了六位知名公主的故事場景，給大家拍照打卡，夜裡搭配燈光效果看起來更夢幻。同時也會開設主題快閃店，販售各種迪士尼周邊，不只公主，還有反派和其他眾多角色，商品種類多到無法抉擇。

▲雙星仙子×美樂蒂45週年期間限定店。（圖／邁思娛樂提供）

▲雙星仙子×美樂蒂45週年期間限定店。（圖／邁思娛樂提供）

▲「新北歡樂耶誕城」設置迪士尼6大公主拍照場景，以及主題快閃店。（圖／翻攝自Facebook@ntctour）

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關鍵字：

三麗鷗, 美樂蒂, 雙子星, 期間限定店
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