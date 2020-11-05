STEFANO RICCI TAIPEI NEW STORE OPENING

▲邀請函。（圖／STEFANORICCITAIPEI提供）

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STEFANO RICCI 是由設計師 Mr Stefano Ricci 和妻子 Claudia 於 1972 年創立，秉承極致的義大利製造理念，是高級奢侈男裝的領導者。創辦人夫婦希冀在創作中融入佛羅倫斯的工藝精髓，希望故鄉自然優雅、悠然和諧的氣質能夠以輝煌藝術與精準的裁縫工匠技藝加持，以打造出最精質的產品。STEFANO RICCI 的針織衫、領帶面料及部分皇族起居系列的用品，皆出自 Antico Setificio Fiorentino 古老工坊。自 1974 年 Pitti Uomo 創立後，就激起了服裝創作與設計者的熱情。STEFANO RICCI 也參與其中，領帶系列更被美國的 Neiman Marcus 和英國的 Harrods 國際精品的百貨公司選中，讓 Stefano Ricci 將領帶從簡單的配飾搖身一變成了男裝中真正令人矚目的主角。2005 年，STEFANO RICCI 最具代表性的標誌 Royal Eagle 誕生，象徵了榮譽、權力和驕傲。

SR 引以為傲的材質皆出自於位於佛羅倫斯的 Antico Setificio Fiorentino 絲綢工坊。這座絲綢工坊於 1786 年搬到洛倫佐巴爾托里尼大街 4 號後，便一直無休止地在該地生產絲綢，就連戰爭與洪水也不曾停工。Antico Setificio Fiorentino 工坊擁有一台且全球僅有兩台的往返式織布機，另一台收藏於英國大英博物館。這台古董織布機創造於 17世紀，出自文藝復興時期最偉大的藝術家達文西之手。Antico Setificio Fiorentino 絲綢工坊在歷史上也曾為皇室貴族供應絲綢，包括梵諦岡、佛羅倫斯的美第奇里卡迪宮舊宮、義大利佛羅倫斯的烏菲茲美術館講壇廳、甚至莫斯科首都的克里姆林宫都能找到其出品的絲綢品。廣為上流社會所知的這座絲綢工坊近期最著名的作品為：2006 年丹麥的瑪格麗特女王曾穿著的禮服與 Andrea Bocelli 在演場會上身穿的非洲圖騰藍絲質西裝外套。

如此古老又值得信賴的 Antico Setificio Fiorentino，也正是品牌創始人兼設計師--Stefano Ricci 先生，為了堅定「保護逐漸消失的絲綢工藝」、「傳承珍貴義大利手工藝」與「追求高端的品質和對細節的嚴苛要求」這三個初心，而選擇每天操刀 Stefano Ricci 品牌獨有工藝的藝術殿堂！SR 於 2010 年收購了 Antico Setificio Fiorentino 絲綢工坊，自此之後的針織衫、領帶的部分面料及部分皇家套房系列的寢具用品，都是出自這台古老的紡織機。

"威尼斯的美麗吸引了Stefano Ricci 的男人，開闢了一條新的敘事道路。"

一直是引導 SR 做出令人驚艷設計的中心思想，可以完全代表 100％的義大利風範，就像在時尚的遊戲中，佛羅倫斯聰明地了解了當今男人的慾望。「奢侈」不僅僅是文化層面的精神，也是真實存在的意象。在永恆的優雅中，SR 希望獨一無二的客戶無論在商務會議還是環遊世界都能成為眾之焦點！SR 2020~21 年的秋冬新品，神秘的威尼斯設計出了時尚與舒適兼具的運動鞋，可在各種場合陪伴著 Stefano Ricci 貴賓，讓忠實客戶們始終保持敏銳和優雅。

此回新品中，更是完美演繹 SR 精緻細節，猶如火花般彰顯了美的精髓與工藝技巧！值得細細品味的有：帶有條紋與格紋設計的棉質襯衫口袋上獨特小褶子的打法、鱷魚皮鞋類到後背包的皮質表面上的刺繡的浮雕圖案…等等。SR 漸漸擴大男裝系列包括西裝、運動服、針織品和鞋類這次也不讓人失望。同時，推出獨家皮革製品，集古老的佛羅倫斯金匠傳統工藝，使用黃金、鉑金、鑽石、藍寶石與珍稀寶石製作袖釦和貴重的皮帶扣環！在服裝色彩選擇方面，除了經典的藍色和黑色，還有米色和深色調的選擇。而最引人注目的 Antico Setificio Fiorentino 真絲燕尾服，還有艷麗的藍莓色和溫暖的赤霞珠紅，再搭配陽剛中性的威士忌棕褐色，讓質感更上一層樓。大理石灰的羊絨大衣如同冬季的擁抱一般溫暖，獨特的平紋針織和扭轉面料產生的特殊表面效果令人愛不釋手。不容錯過的還有 SR 才能製成令人印象深刻的珍稀鱷魚皮質，神聖優雅又不失輕盈，高雅之中又低調婉約。