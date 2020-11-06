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嚕嚕米「清新綠」電烤盤台灣買得到！角色圖案印上吐司　萌到捨不得吃

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編輯／Emily　圖／Pinkoi提供、翻攝自item.rakuten.co.jp

嚕嚕米（Moomin）可愛的模樣擄獲大批粉絲，最近他們與日本BRUNO聯名，推出三明治機和電烤盤，不只外觀造型可愛，裡面的烤盤還有多款角色圖案壓紋，可以輕鬆做出有嚕嚕米與家族、朋友圖案的點心，讓你在享用時心情更愉悅，身為粉絲千萬別錯過這兩款。

▲嚕嚕米三明治機。（圖／Pinkoi提供）

「嚕嚕米聯名款雙格三明治機」外殼是清新的淺綠色，上面有白色的嚕嚕米剪影圖裝飾，裡面的烤盤上有四款嚕嚕米角色，把吐司放進去，就能在正、反兩面印上不同圖案，吐司中間還能夾入火腿、起司等餡料，就能輕鬆完成造型超Q的熱壓三明治。

▲嚕嚕米三明治機。（圖／Pinkoi提供）

▲嚕嚕米三明治機。（圖／Pinkoi提供）

▲BRUNO×嚕嚕米聯名款雙格三明治機NT$ 3,503（88折，原價NT$3,980）。

▲嚕嚕米三明治機。（圖／Pinkoi提供）

▲嚕嚕米三明治機。（圖／Pinkoi提供）

另一款是「嚕嚕米聯名款多功能電烤盤」，外觀同樣是淺綠色，蓋子上方還有隻立體嚕嚕米，實在是太可愛啦！裡面的烤盤有三種類型，一款是有角色圖案的六格盤，適合做小鬆餅，另外兩款是章魚燒盤和平盤，一台就能做出超多料理。這兩款商品都由Pinkoi在台灣首賣。

▲嚕嚕米三明治機。（圖／Pinkoi提供）

▲嚕嚕米三明治機。（圖／Pinkoi提供）

▲嚕嚕米三明治機。（圖／Pinkoi提供）

▲BRUNO×嚕嚕米聯名款多功能電烤盤NT$ 4,383（88折，原價NT$ 4,980）。

除了嚕嚕米，其他卡通角色也有推出可愛的廚具，像迪士尼就有一系列「三明治機」可以印出角色圖案，有米奇和小熊維尼兩款，米奇款又分成紅、白兩色，裡面都有四種不同表情的米奇。維尼款外殼是黃色，裡面的圖案有兩種表情的維尼，以及小豬跟蜂蜜罐圖案，這系列一台售價5,600日圓（約台幣1,535元）。

▲嚕嚕米三明治機。（圖／Pinkoi提供）

▲嚕嚕米三明治機。（圖／Pinkoi提供）

▲嚕嚕米三明治機。（圖／Pinkoi提供）

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關鍵字：

嚕嚕米, moomin, Bruno, 三明治機, 電烤盤, 廚具
fashion.net

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