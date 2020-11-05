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Dior、Aveda年度佳節禮盒　明星夯品一次全收

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▲▼ Dior、Aveda年度佳節禮盒盤點 。（圖／品牌提供）

▲把握一年一度購入佳節禮盒的機會。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

隨著年末的腳步接近，許多都趁著聖誕佳節，準備禮物傳遞心意和親友共享，又或是買個大禮來犒賞自己一年來的辛勞，《ET FASHION》盤點最佳美妝保養禮盒，讓你送禮送到心坎裡。

Dior

▲▼ Dior、Aveda年度佳節禮盒盤點 。（圖／品牌提供）

▲迪奧香氛世家系列 2020聖誕限定 幸運時刻奢華香氛組，22,830元。

Dior推出全台極限量僅60組的2020聖誕限定奢華香氛組，以繪有聖誕限定圖騰的封套，包覆精緻的純白皮革質感禮盒，共有兩款香氛選擇，裝載著經典《幸運時刻》或《夜之琥珀》系列之香氛、潤膚乳霜、香氛皂、香氛蠟燭與配件，一次體驗頂級香氛工藝的奢華用香儀式，絕對是年末贈禮首選。

AVEDA

▲▼ Dior、Aveda年度佳節禮盒盤點 。（圖／品牌提供）

▲內含頭皮淨瑕潔膚凝膠150ml＋純型洗髮精300ml＋迷迭薄荷洗髮精250ml＋純豐洗髮精250ml＋純香洗髮菁50ml＋直順洗髮精50ml。【富足 臺南】佳節價，4,000元。

AVEDA祭出佳節企劃「愛在這禮 珍藏美好時刻」，串聯台灣11個縣市的在地好店，獻上11款精選佳節禮盒，傳遞對台灣這塊土地的愛與堅持，每組禮盒附贈來自11家在地好店的誠摯推薦行程，邀請大家與所愛一同遊歷臺灣。

Aesop

▲▼ Dior、Aveda年度佳節禮盒盤點 。（圖／品牌提供）

▲內含賦活芳香手部清潔露500ml+橙香身體乳霜100ml，Aesop  2020-2021年度禮盒 偶遇的旅伴，1,950元。

集結品牌自豪的經典手部清潔露及身體乳霜，獻給人生中每個時刻的旅伴 ，以及那些只是短暫相遇，卻足以讓我們於人生中紀念的人們。搭配著凱薩琳．曼斯菲爾德（Katherine Mansfield）的撰寫的《稚氣可掬，出於天然》，描述一段在火車上的相遇的愛情故事。

►性感木質調好迷人！Jo Malone聖誕香氛「午夜麝香與琥珀」現身

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

佳節, 年度禮盒, 聖誕節, 明星商品
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