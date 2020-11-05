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Nespresso首度推出耶誕倒數月曆　天天早晨品嚐不同咖啡有驚喜

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▲Nespresso推耶誕倒數月曆。（圖／Nespresso提供）

▲Nespresso推耶誕倒數月曆。（圖／Nespresso提供）

記者蔡惠如／綜合報導

年末的節慶腳步到來，今年在家悶疫情，最適合來點驚喜，美妝品牌近年推出的耶誕倒數月曆越來越熱門，主打時尚風格的膠囊咖啡機品牌Nespresso，也首度在今年推出倒數月曆，加入3款以義式甜點為靈感的咖啡風味，每天早晨都用不同滋味喚醒一天味蕾，最後還有抽獎券，表示「通通有獎」讓你年末還有驚喜。

▲Nespresso耶誕倒數日曆。（圖／Nespresso提供）

耶誕倒數月曆趨勢也延燒到居家，膠囊咖啡品牌Nespresso首度在台推出倒數月曆，以義大利慶典為靈感，使用義大利家喻戶曉的節慶糕點「潘妮朵妮Panettone」，設計倒數月曆特殊的梯形盒造型，該款麵包是部分歐洲地區，在耶誕節或新年準備的糕點，很適合歡慶的氛圍，且能呼應耶誕月曆的慶祝含義。

▲Nespresso推耶誕倒數月曆。（圖／Nespresso提供）

▲耶誕月曆以義大利傳統節慶麵包為靈感。（圖／Nespresso提供）

月曆特色除了來自歐式傳統糕點之外，顏色也以低調奢華的湛藍色，搭配金色線條呈現沈穩風，搭配小門上的倒數燙金數字，當成耶誕禮物無論送給男性與女性都很適合，早上想來一杯咖啡，每次打開一個數字小格嘗試新口味，也頗有興味。

耶誕月曆中包含2020年最新3款節慶限量款咖啡，還有連續23天不重複的豐富選擇，讓期待的好心情，在咖啡香中一路延續到耶誕夜，直到第24天的倒數最後一日，還可開箱Pixie聖誕限定咖啡對杯組，銀鈴般的金屬質感杯款，跟耶誕鈴聲相呼應，月曆內同時附贈「好禮卡」，有機會抽到萬元咖啡機或限量配件。

Nespresso耶誕倒數月曆即日起開賣，售價1,280元，針對雙11也推出「年末驚喜11開箱限量組合」，內含耶誕倒數月曆、Essenza mini 純白咖啡機與節慶限量款咖啡禮盒30顆，原價6,240元，特價4,980元，即日起至11／13前全台限量50組。

而雀巢也推出旗下多趣酷思膠囊咖啡機新品GENIO S，且針對雙11做促銷，外觀主打超迷你11公分寬、純白機身採簡約北歐風設計，可輕鬆融入居家角落，即起至11／16推出限時獨家優惠組合，包含膠囊咖啡機GENIO S、36顆星巴克膠囊，以及網美系玫瑰金膠囊架，原價4,889元，特價2,699元。

▲雀巢咖啡機雙11優惠。（圖／雀巢提供）

▲雀巢咖啡機也推雙11優惠。（圖／雀巢提供）

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關鍵字：

Nespresso, 膠囊, 咖啡, 耶誕節, 倒數月曆
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