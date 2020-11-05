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昆凌替周董護航：他很認真在工作！超帥皮衣配金裙提早過聖誕

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▲昆凌今日以品牌摯友身份擔任COACH HOLIDAY限定主題快閃店開幕嘉賓。（影／記者王則絲攝）

記者王則絲／台北報導

周嫂昆凌今（5日）擔任COACH HOLIDAY限定主題快閃店開幕嘉賓，現身台北信義新天地A11現場搶先開逛，看見快閃店精緻的雪花球造景以及金、紫色調主題，讓她開心展笑顏：「好像提早感受到了Chritstmas！」由於昆凌近期經常出席活動露面，外界出現「周董是不是都在玩？」的臆測，對此昆凌立馬護航：「他有很認真在工作！」

▲昆凌COACH Holiday快閃店。（圖／品牌提供）

▲昆凌COACH Holiday快閃店。（圖／品牌提供）

▲COACH全球唯一HOLIDAY快閃店，即日起～11月22日於台北信義新天地A11 1樓。（圖／品牌提供）

昆凌今天穿上了COACH 2021早春系列Shearling皮外套，內搭可愛的Rexy暴龍毛衣，並利用鉛筆裙俐落線條修飾身形，以酷中帶柔的風格來到COACH HOLIDAY限定主題快閃店開幕活動。昆凌手上的Swinger腋下包手袋特別深得她的心，因為前方飾有可愛的蘋果，象徵著本次快閃店的「紐約街景」主題，她還俏皮地示範如何帥氣的將包包「Swing」上肩膀，這款Swinger手袋同時也是快閃店限定款之一。

▲昆凌COACH Holiday快閃店。（圖／品牌提供）

▲面對外界臆測，昆凌急忙幫老公澄清。（圖／品牌提供）

由於最近昆凌出席品牌活動的頻率高，露面機會多，加上本身還是隱形眼鏡品牌QUINLIVAN和服裝品牌JENDES總監，辛苦的工作之餘回家還要照顧一對可愛的兒女，生活非常的忙碌，反觀老公周杰倫的公開活動不多，社群平台上幾乎都是和朋友相聚、打球或是與家人們的休閒活動，讓外界不免出現「周董是不是都在玩？」的臆測，對此昆凌立刻幫老公護航：「沒有，他有很多廣告，他有很認真在工作！」表示自己是因為公開活動比較多，才看起來比周董忙。

▲昆凌COACH Holiday快閃店。（圖／品牌提供）

▲快閃店內數位體驗區。（圖／品牌提供）

日前昆凌與周董一家子才剛結束環島旅程，昆凌今日受訪透露孩子們最喜歡的是花蓮，因為在那邊有看到海豚，而在萬聖節的時候全家選擇裝扮成《阿達一族》，在IG上吸讚近20萬，接下來的聖誕節更是讓昆凌相當期待，她提到每年都會和家人朋友玩交換禮物，裡頭不乏懲罰的環節，以往甚至出現過「絲襪套頭」的恐怖懲罰。

大家都知道周董總是走在潮流的尖端，每每都能搶先穿上最新鮮的夯貨，昆凌表示：「他還挺相信自己的直覺，他有他自己穿衣服的風格，舒適感對他來說比較重要。」問及老公會不會管穿著，昆凌則笑道：「他很會給我建議，但我們都非常相信自己的直覺。」所以其實自己也只是參考聽聽而已，不過在孩子們的穿著上還是昆凌決定比較多，「因為我喜歡上網購物、或是逛街的時候就想購物，所以我比較有買小朋友衣服的衝動。」

▲coach holiday。（圖／記者王則絲攝）

▲昆凌COACH Holiday快閃店。（圖／品牌提供）

▲COACH HOLIDAY快閃店期間限定款，、Swinger 側背手袋NT＄16,800、Beat 18 撞色單肩手袋NT＄21,800。（圖／記者王則絲攝、品牌提供）

▲昆凌COACH Holiday快閃店。（圖／品牌提供）

▲快閃店獨家款SWINGER尼龍手袋，NT＄9,900。（圖／品牌提供）

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昆凌, COACH, Coach Holiday, 快閃店, 限定, 周嫂, 周董
fashion.net

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