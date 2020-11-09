fb ig video ETtoday search mobile

「迪士尼反派飾品」與公主款來比美！黑魔女項鍊、壞皇后戒指好魅惑

>

編輯／Emily　圖／翻攝自ost.elandmall.com

韓國飾品品牌OST經常與迪士尼公主聯名，但浪漫夢幻的公主已經不夠看，所以就新推出了「迪士尼反派系列」，讓惡角與公主來比美，選擇了《白雪公主》的壞皇后、《睡美人》黑魔女和《小美人魚》烏蘇拉三位著名反派，他們的代表性特徵融入設計後，甚至比公主款更吸引人。

▲迪士尼反派飾品。（圖／翻攝自ost.elandmall.com）

這次的聯名選擇了迪士尼《白雪公主》、《睡美人》《小美人魚》三部經典動畫，以三位公主和三個反派為靈感，推出六款造型。

▲迪士尼反派飾品。（圖／翻攝自ost.elandmall.com）

#項鍊

項鍊部份做成精緻的香水瓶造型，小美人魚是淺藍加貝殼元素、白雪是紅色愛心、睡美人則是粉紅寶石加玫瑰花，反派烏蘇拉款是他一直戴著的海螺貝殼項鍊，壞皇后款是他頭上的皇冠造型、黑魔女款當然不能少了招牌惡魔角。

▲迪士尼反派飾品。（圖／翻攝自ost.elandmall.com）

▲迪士尼反派飾品。（圖／翻攝自ost.elandmall.com）

▲項鍊售價29,900韓元（約台幣758元）。

#項鍊&耳環組

項鍊&耳環組兩種飾品都是同造型，一樣維持6個角色的特色，但樣式更為簡潔，戴在身上小巧可愛。烏蘇拉款有著紫色寶石、壞皇后款是愛心、黑魔女款用小小惡魔角圍繞綠寶石。

▲迪士尼反派飾品。（圖／翻攝自ost.elandmall.com）

▲迪士尼反派飾品。（圖／翻攝自ost.elandmall.com）

▲迪士尼反派飾品。（圖／翻攝自ost.elandmall.com）

▲項鍊和耳環售價各為29,900韓元（約台幣758元）。

#戒指

戒指也是以六個角色為設計靈感，分別推出兩系列，喜歡顯眼的款式，可以選擇中間裝飾比較大的系列，想要低調一點，則可以選擇小顆寶石系列，戒指都是可以分開配戴的組合。

▲迪士尼反派飾品。（圖／翻攝自ost.elandmall.com）

▲迪士尼反派飾品。（圖／翻攝自ost.elandmall.com）

▲戒指售價皆為29,900韓元（約台幣758元）。

#手錶

公主款式的手錶都以玫瑰金、白色、粉紅色系來設計，適合溫柔甜美的氣質小姐姐。反派款式則以黑色、紫色等深色系設計，有個性的女孩絕對會喜歡。

▲迪士尼反派飾品。（圖／翻攝自ost.elandmall.com）

▲迪士尼反派飾品。（圖／翻攝自ost.elandmall.com）

▲手錶售價49,900韓元（約台幣1,266元）。

喜歡迪士尼聯名飾品，也可以看看飾品品牌Lotin推出的聯名系列，這次他們與迪士尼TSUM TSUM合作，將米奇、米妮、史迪奇、公主等超多角色做成項鍊、耳環、手鍊，呆萌表情配上圓滾滾身形超級Q，金、銀色系鍊子看起來很質感，彩色的耳環則俏皮可愛。

►迪士尼「屁屁迷你沙發」療癒滿點！奇奇蒂蒂、毛怪的小尾巴萌翻天

►「迪士尼公主茶飲」顏值高！樂佩的粉嫩茶具　搭太陽花金湯匙好夢幻

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

韓國, 飾品, ost, 迪士尼, 公主, 反派, 項鍊, 耳環, 戒指
fashion.net

熱門文章

VALENTINO「寵物訂製包」超萌！插畫家神還原毛小孩

VALENTINO「寵物訂製包」超萌！插畫家神還原毛小孩

《艾蜜莉在巴黎》15大愛情與人生金句

《艾蜜莉在巴黎》15大愛情與人生金句

GUCCI讓「搬東西的工作人員」入鏡拍廣告

GUCCI讓「搬東西的工作人員」入鏡拍廣告

星巴克秋季熱銷飲料TOP5　必喝16年歷史的傳奇那提

星巴克秋季熱銷飲料TOP5　必喝16年歷史的傳奇那提

G-SHOCK「電路板錶」多附1錶圈、2錶帶　CP值激升

G-SHOCK「電路板錶」多附1錶圈、2錶帶　CP值激升

IKEA限量系列讓「名畫」變了樣超有趣

IKEA限量系列讓「名畫」變了樣超有趣

行走費洛蒙！瘦子「小白鞋配帽T」電暈粉絲

行走費洛蒙！瘦子「小白鞋配帽T」電暈粉絲

2021春夏熱搜手袋清單！香奈兒、LV極致小廢包巨可愛

2021春夏熱搜手袋清單！香奈兒、LV極致小廢包巨可愛

在1390萬元的梵克雅寶腕錶上看芭蕾舞劇　還能放錶盒開擴音

在1390萬元的梵克雅寶腕錶上看芭蕾舞劇　還能放錶盒開擴音

愛馬仕petit h展開始了！歡迎動手玩彈珠　山羊摺紙變吧台

愛馬仕petit h展開始了！歡迎動手玩彈珠　山羊摺紙變吧台

ET Fashion

推薦閱讀

洗衣袋只是求心安？　正確3用法才能護衣

洗衣袋只是求心安？　正確3用法才能護衣

日本髮型師票選「最佳洗髮精」Top 5　開架品牌竟佔了3名

日本髮型師票選「最佳洗髮精」Top 5　開架品牌竟佔了3名

中壢隱藏版美食TOP10！浮誇海鮮丼飯、泰式簡餐　大份量CP值爆高

中壢隱藏版美食TOP10！浮誇海鮮丼飯、泰式簡餐　大份量CP值爆高

精品「迷你經典黑包」TOP 7價格、容量總整理　投資一款就能揹很久 歐陽娜娜「潮流造型」遭吐槽！豹紋、背心裝硬穿上身　網：難懂 別總是問他「還愛不愛你」！5個小技巧，拿回愛情主導權 「迪士尼反派飾品」與公主款來比美！黑魔女項鍊、壞皇后戒指好魅惑 肉肉女快學「神秘黑穿搭」！身型添上陰影最顯瘦　視覺直接少3公斤 全新小黑瓶砍價近2000元！加大版3511元到手　鐵粉：搶定了！ 別讓黴菌、濕氣侵佔廁所！3種「衛浴品收納法」　輕鬆維持乾爽舒適

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面