「迪士尼反派飾品」與公主款來比美！黑魔女項鍊、壞皇后戒指好魅惑

編輯／Emily 圖／翻攝自ost.elandmall.com

韓國飾品品牌OST經常與迪士尼公主聯名，但浪漫夢幻的公主已經不夠看，所以就新推出了「迪士尼反派系列」，讓惡角與公主來比美，選擇了《白雪公主》的壞皇后、《睡美人》黑魔女和《小美人魚》烏蘇拉三位著名反派，他們的代表性特徵融入設計後，甚至比公主款更吸引人。

這次的聯名選擇了迪士尼《白雪公主》、《睡美人》《小美人魚》三部經典動畫，以三位公主和三個反派為靈感，推出六款造型。

#項鍊

項鍊部份做成精緻的香水瓶造型，小美人魚是淺藍加貝殼元素、白雪是紅色愛心、睡美人則是粉紅寶石加玫瑰花，反派烏蘇拉款是他一直戴著的海螺貝殼項鍊，壞皇后款是他頭上的皇冠造型、黑魔女款當然不能少了招牌惡魔角。

▲項鍊售價29,900韓元（約台幣758元）。



#項鍊&耳環組

項鍊&耳環組兩種飾品都是同造型，一樣維持6個角色的特色，但樣式更為簡潔，戴在身上小巧可愛。烏蘇拉款有著紫色寶石、壞皇后款是愛心、黑魔女款用小小惡魔角圍繞綠寶石。

▲項鍊和耳環售價各為29,900韓元（約台幣758元）。



#戒指

戒指也是以六個角色為設計靈感，分別推出兩系列，喜歡顯眼的款式，可以選擇中間裝飾比較大的系列，想要低調一點，則可以選擇小顆寶石系列，戒指都是可以分開配戴的組合。

▲戒指售價皆為29,900韓元（約台幣758元）。



#手錶

公主款式的手錶都以玫瑰金、白色、粉紅色系來設計，適合溫柔甜美的氣質小姐姐。反派款式則以黑色、紫色等深色系設計，有個性的女孩絕對會喜歡。

▲手錶售價49,900韓元（約台幣1,266元）。



喜歡迪士尼聯名飾品，也可以看看飾品品牌Lotin推出的聯名系列，這次他們與迪士尼TSUM TSUM合作，將米奇、米妮、史迪奇、公主等超多角色做成項鍊、耳環、手鍊，呆萌表情配上圓滾滾身形超級Q，金、銀色系鍊子看起來很質感，彩色的耳環則俏皮可愛。

在 Instagram 查看這則貼文 lotin（@_lotin.com_）分享的貼文 於 PST 2020 年 11月 月 3 日 下午 6:54 張貼

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