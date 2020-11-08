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洗衣袋只是求心安？　正確3用法才能護衣

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▲衣櫥,衣櫃,換季,收納,洗衣,曬衣,居家。（圖／unsplash）

▲想真正寶貝衣服就要了解洗衣袋的特性。（圖／unsplash）

編輯／借借

在家洗衣為了保護衣服，許多民眾會使用洗衣袋，但洗衣袋大大小小，加上材質、孔洞不同，其實都有不同用法，不是買了把衣服裝進去就好，也要了解洗衣袋的特性，不然就會出現毀了心愛衣服或是洗不乾淨的窘境，想要正確使用洗衣袋，記得有3原則要注意。

洗衣袋保護衣服的原理，主要是將洗衣袋區隔衣物避免纏繞或拉扯，也降低磨損，但市面上洗衣袋玲瑯滿目，正確使用才能真正保護衣服。

▲洗衣,整理,衣櫥,毛衣。（圖／unsplash）

洗衣袋不要裝太滿
通常洗衣袋還是要留有空間進行運轉清洗，再裝完預設的衣物後，至少要留下20%至30%空間，不然袋內的衣物洗淨狀況有限。

根據不同密度放入不同材質服飾
洗衣袋的網洞有大有小，小孔洞的洗衣袋適合放入較脆弱的衣服，如絲綢、針織衫或是易變形的材質，因為保護力佳，也能減少毛屑沾黏，但洗淨力會變弱；大孔洞的洗衣袋則相反，適合放入較粗、不怕被拉扯的衣料，洗淨力也較佳。

小衣服不要放入大洗衣袋
小衣服或衣服過少，不須放入太大的洗衣袋內，不然還是會被拉扯，失去保護衣服的效果。

▲▼襪子示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

小技巧：用洗衣袋裝襪子
將襪子裝入洗衣袋洗滌，可以避免鬆緊帶太快鬆脫，適時延長襪子的壽命，而且洗完衣服不用為了配對東找西找的。

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關鍵字：

洗衣袋, 洗衣
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