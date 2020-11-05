Melody難得秀性感蕾絲衣　襯85萬卡地亞錶減齡成功

▲Melody穿蕾絲背心搭配卡地亞美洲豹錶與珠寶，小露性感。（圖／翻攝melodykliu IG）

記者陳雅韻／台北報導

「時尚媽咪」Melody買精品成精，特別關注自己喜愛的品牌，卡地亞（Cartier）便是其一，每回有新鮮貨上市，她總迅速戴上身示範時髦穿搭，今日以蕾絲背心搭配PANTHÈRE美洲豹珠寶腕錶，讓41歲的她成功減齡，網友戲稱「不要放20多歲的老照片嘛」！

▲Melody佩戴PANTHÈRE美洲豹珠寶腕錶，850,000元。



美洲豹是卡地亞的經典之作，Melody收藏標誌性的豹頭戒指，這回戴上850,000元的La Panthère美洲豹玫瑰金鑲鑽腕錶，以18K玫瑰金打造立體豹頭，豹眼鑲嵌梨形沙弗萊石，位於面盤之上特別醒目，而霸氣腕錶需要女人味服裝平衡一下，她穿蕾絲背心小露性感，透露平日其實很保守，穿此件蕾絲衣必定搭西裝外套才出門。

▲Melody疊戴Clash de Cartier系列戒指與手環。（圖／翻攝melodykliu IG）

Melody除了戴美洲豹腕錶，還同時佩戴鑲2.02克拉梨形鑽的Cartier Destinée梨形切割鑽石項鍊、鑲3.02克拉枕形切割鑽石的Cartier Destinée戒指，為整體造型添亮點；而她過去秀出的卡地亞珠寶也都是明星商品，包括Clash de Cartier系列戒指與手環，以及年度主打的Maillon de Cartier腕錶，走在時尚潮流尖端。

▲Melody佩戴總值逾200萬元的卡地亞Reflection de Cartier鑽戒與Maillon de Cartier腕錶。（圖／翻攝melodykliu IG）

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