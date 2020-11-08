全新小黑瓶砍價近2000元！加大版3511元到手　鐵粉：搶定了！

記者李薇／台北報導

蘭蔻的「小黑瓶」曾創下不少銷售紀錄，創造全球平均每6秒售出一瓶、累績超過170項國際大獎，這瓶「超進化肌因賦活露」10年來已售出超過2,500萬瓶，成績驚人，2019年升級推出全新小黑瓶「超未來肌因賦活露」，更讓粉絲愛不釋手，「Her和她」推出超未來肌因賦活露100ml，只要3511元，對比原價5,380元，等於現省將近2000元，絕對必囤。

▲蘭蔻超未來肌因賦活露，100ml、原價5,380元、特價3511元，點我購買。



全新小黑瓶「超未來肌因賦活露」，強調一滴有3,000萬益菌粹取，可以更快速修護肌膚，同時建立防禦力，重現年輕緊緻，一上市就立刻吸引許多鐵粉使用，發現確實更好吸收，肌膚穩定度、滋潤度都跟著提升，對它更加愛不釋手，每天睡前都一定要擦好擦滿，才能去睡覺。

「新的吸收更快，但我覺得擦完皮膚細緻度不一樣，上霜更好推」、「新版小黑瓶棒棒」、「我敏感肌擦這罐皮膚穩定很多」、「小黑讓皮膚穩定度細緻度升級」，盤點一下網路的評價，可以發現全新小黑瓶的優點更多，再狂賣個幾千瓶指日可待。

▲蘭蔻超受到歡迎的小黑瓶。（圖／LANCOME IG）



現在不用到週年慶人擠人搶小黑瓶，「Her和她」推出超未來肌因賦活露100ml，原價5380元、特價3511元，現省近2000元，而且還是大容量100ml的包裝，超級划算，鐵粉一定知道超划算，「搶定了」！

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