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UNIQLO、GU「雙11」優惠買這些現省千元　H＆M「加1元多1件」參戰

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記者王則絲／台北報導

百貨週年慶接近尾聲，下一個逼人剁手的「雙11」檔期馬上到來，很多人都等著在這個時候為秋冬季節添購新裝，UNIQLO「雙11狂歡購」從今（6日）開始～11／12推出眾多商品5折起，不只發熱衣、羽絨衣現省千元，原先價位較高的U系列、設計師聯名系列也降價至390元起；GU則是從今日～11／11舉辦「網店」限定活動，秋冬裝外套全面折扣，每一天還能限時限量搶購超便宜的「驚喜價」精選男女裝。

UNIQLO

想到發熱衣大家應該是立刻想到UNIQLO的HEATECH系列吧？優惠期間男、女裝HEATECH T恤從原價NT＄590降至NT＄390，童裝HEATECH T恤更是超殺價NT＄190，趁這時全家一起入手最聰明。

▲UNIQLO雙11優惠。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO HEATECH系列現省200元。（圖／品牌提供，以下同）

遇上寒流時最保暖的羽絨外套也是冬天必備，UNQILO此檔優惠納入了特級極輕羽絨背心，從原價NT＄1,490首次降價至NT＄990，網路商城也有特級極輕羽絨輕薄型背心同樣降至NT＄990，其他羽絨外套系列同時提供不等的優惠折扣，趁早入手有備無患。

▲UNIQLO雙11優惠。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO保暖的特級極輕羽絨背心千元入手。

UNIQLO的設計師聯名系列本次也納入雙11優惠，包括備受大家喜愛的U系列、每年必熱賣的INES DE LA FRESSANGE女裝系列，以及與JW Anderson合作的童裝全都有超強優惠。

▲UNIQLO雙11優惠。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO U系列布勞森外套原價NT＄2990降價NT＄1990，現省一千！牛仔襯衫式大衣原價NT＄1490降價NT＄1290。

▲UNIQLO雙11優惠。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO INES DE LA FRESSANGE設計細褶裙原價NT＄990降價NT＄490。

另外，網路商城也有多款明星商品的獨家優惠價，同樣激省千元。

▲UNIQLO雙11優惠。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO無縫羽絨連帽外套原價NT＄4,990（11/9-11/12期間）限定優惠價NT＄3,990、女裝防風雨抗UV大衣原價NT＄2,490（11/9-11/12期間）限定優惠價NT＄1,990。

GU

另一平價日系快時尚品牌GU今年的「雙11狂歡節」於網路商店獨家舉辦，並在今日開跑，首五日（11／6～10日）每一日都會推出全新聯名系列服裝，依序為怪獸電力公司、快打旋風、可口可樂、MOOMIN嚕嚕米和漫威壓軸。

▲GU雙11優惠。（圖／品牌提供）

▲GU雙11優惠。（圖／品牌提供）

▲GU從今日開始連續五日推出不同聯名系列。（圖／品牌提供，以下同）

針對秋冬新裝外套單品推出最高現省200元優惠，由於GU本身定價就不高，折下來相當划算。此次「雙11狂歡節」活動期間更加碼於11月6日至11月11日，每日中午12點至下午2點祭出限時「驚喜價」，能夠以NT＄499或NT＄599購入襯衫、連帽上衣、牛仔褲等精選多款男女裝單品。

▲GU雙11優惠。（圖／品牌提供）

▲GU雙11優惠。（圖／品牌提供）

▲GU網路商城「雙11狂歡節」期間，每一日中午12點至下午2點祭出限時「驚喜價」。

H&M

瑞典快時尚品牌H&M於今日（11／6）～11／11，實體門市限定推出「加1元多1件」活動，超過百項指定商品都納入優惠，包括男、女、童裝全都可以一起湊，自由混搭不受限制，厚實的毛衣、針織衫、外套和褲裝，最適合趁這個時候入手，加1元湊整數，等於跟買一送一一樣划算！

▲H&amp;M 雙11優惠。（圖／翻攝自官方Line）

▲H&amp;M 雙11優惠。（圖／翻攝自官方Line）

▲H&amp;M 雙11優惠。（圖／翻攝自官方Line）

▲H&M雙11優惠。（圖／翻攝自官方Line）

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關鍵字：

UNIQLO, GU, 雙11, 優惠, 發熱衣, 羽絨衣, 秋冬, 外套
fashion.net

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