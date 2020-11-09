「海洋拉娜平替版」下殺2111元！鐵粉都用完20罐了，妳還等什麼？

記者李薇／綜合報導

冬天就是用乳霜的季節，很多乾性皮膚的女孩沒有乳霜，皮膚就會脫皮、上妝落漆，而提到乳霜，資生堂的百優精純乳霜可以說是「祖傳級單品」，甚至被稱為「海洋拉娜平替版」，因為很多人都是看到阿嬤、媽媽在用，沒想到偷抹的下場就是直接成為主顧，現在「Her和她」也祭出超殺優惠，百優精純乳霜加大版75ml，原價3300元，下殺2111元，現省1189元，絕對要搶起來。

▲資生堂百優精純乳霜，75ml、售價3300元，特價2111元，點我購買。

百優精純乳霜別覺得它太資深，正是因為它夠神，節省開銷的媽媽、阿嬤才會捨得下手來買，之所以說它神，是因為雖然它是乳霜的質地，但一點都不黏，也沒有油膩感，反而相當清爽。

▲許多女性都追求肌膚的透明感。（圖／pakutaso）



使用後不但脫皮狀況減少，肌膚還有細緻、滑嫩的透明感，靠它加上精華液、化妝水，簡單三步驟就可以搞定全臉，方便又省事，不需要塗抹一堆雜七雜八的東西，還要擔心臉會吃不消。

「我阿嬤是愛用者，大概用掉20來罐有，阿嬤皮膚很好」、「冬天唯一不會讓我脫皮的產品」、「超好用唷，26歲用到現在30歲，未來繼續用」，更被眾多大陸網友推為「乾皮親媽」、「La Mer乳霜平替版」，可見真的厲害。

▲資生堂百優精純乳霜，75ml、售價3300元，特價2111元，點我購買。



「Her和她」推出百優精純乳霜加大版75ml，原價3300元，下殺2111元，相當於64折，真的非常划算，立冬剛過、冬天近了，保養品當然要換季，趕緊手刀補貨。

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