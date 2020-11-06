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adidas爆款蜜糖粉、小花球鞋又來燒！小資女快趁65折一次打包

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記者王蓁蓁／綜合報導　圖／翻攝 品牌官網

誰說秋冬只適合穿深色？adidas超多款少女心爆棚的小粉鞋，能讓秋冬造型有亮點，搭配焦糖色、大地色的服裝或配件更添柔軟，仙女穿的蜜糖裸粉、浪漫繽紛穿梭在經典鞋款上的花朵，還有可愛的果凍材質都好燒心，趁著11/2至11/11，官網任選兩件75折、任選三件65折，女孩們還不趁機好好入手一波。

花朵
近期adidas與英國設計公司HER Studio合作，將多彩繽紛的刺繡、印花，呈現在粉白配色的經典All Star球鞋上，穿在腳上彷彿就能跟韓劇女主角一樣，走上幸福的花路。

▲Adidas蜜糖粉、小花球鞋又來燒！小資女們還不趁65折一次打包 。（圖／翻攝 品牌官網）
▲adidas x HER STUDIO花朵金鍊印花球鞋，原價NT$4090。

▲Adidas蜜糖粉、小花球鞋又來燒！小資女們還不趁65折一次打包 。（圖／翻攝 品牌官網）▲Adidas x HER STUDIO STAN SMITH 花朵印花球鞋，原價NT$3690。

果凍材質

新穎又有點俏皮的矽膠果凍材質，如同果汁般沁心，超吸睛搶眼的顏色為沈重的秋冬注入一股輕盈感，不論是整雙同色、還是拼接都讓少女們超級心動。

▲Adidas蜜糖粉、小花球鞋又來燒！小資女們還不趁65折一次打包 。（圖／翻攝 品牌官網）▲adidas SUPERSTAR 果凍經典球鞋，原價NT$4290。

▲Adidas蜜糖粉、小花球鞋又來燒！小資女們還不趁65折一次打包 。（圖／翻攝 品牌官網）▲adidas SUPERSTAR 果凍拼接球鞋，原價NT$3690。

特殊細節

adidas實在太懂少女們的心，不淡江緞帶當作鞋帶、還注入小巧的愛心成為甜美細節，就連鞋底也被滿滿的愛心包圍，讓女孩們即便只是路過，也會是全場注目的焦點 ; 另外百搭的小白鞋點綴上閃閃的粉色亮片，仙氣爆棚，完全就是女神鞋。

▲Adidas蜜糖粉、小花球鞋又來燒！小資女們還不趁65折一次打包 。（圖／翻攝 品牌官網）▲Adidas SAMBAROSE系列 寬版鞋帶球鞋，原價NT$3690。

▲Adidas蜜糖粉、小花球鞋又來燒！小資女們還不趁65折一次打包 。（圖／翻攝 品牌官網）▲Adidas STAN SMITH 愛心印花球鞋，原價NT$3690。

▲Adidas蜜糖粉、小花球鞋又來燒！小資女們還不趁65折一次打包 。（圖／翻攝 品牌官網）
▲adidas SAMBAROSE系列愛心印花拼接球鞋，原價NT$3690。

▲Adidas蜜糖粉、小花球鞋又來燒！小資女們還不趁65折一次打包 。（圖／翻攝 品牌官網）▲adidas SAMBAROSE系列粉色亮片球鞋，原價NT$3690。

【同場加映更多少女心】

PUMA

PUMA Pulsar Wedge將搶眼的螢光黃、粉漸層拼接，演繹出彩虹折射的效果，以厚底前衛的風格打造老爹鞋型 ; 另外還有整雙都是芭比粉的Cali Wedge、Deva，同樣的厚底、搭配高調大膽的漆亮皮，復古的輪廓卻具有超前的顛覆性。

▲Adidas蜜糖粉、小花球鞋又來燒！小資女們還不趁65折一次打包 。（圖／翻攝 品牌官網）

▲Adidas蜜糖粉、小花球鞋又來燒！小資女們還不趁65折一次打包 。（圖／翻攝 品牌官網）▲PUMA Pulsar Wedge Wn’s 休閒鞋，NT$4,280。

▲Adidas蜜糖粉、小花球鞋又來燒！小資女們還不趁65折一次打包 。（圖／翻攝 品牌官網）

▲PUMA Deva PP Wn’s 休閒鞋，NT$3,480。

▲Adidas蜜糖粉、小花球鞋又來燒！小資女們還不趁65折一次打包 。（圖／翻攝 品牌官網）
▲PUMA Cali Wedge PP Wn’s 休閒鞋 ，NT$3,480。

Converse X NANA

Converse 亞太區代言人之一的歐陽娜娜，在10月初時與Converse祭出聯名，將五彩繽紛的奇幻色彩注入經典的「開口笑」鞋，並以療癒的米白毛巾布為鞋面，帶出粉嫩少女的氛圍，就連鞋盒也是讓女孩們超心動的粉色圍繞、再以超可愛的花花草草們點綴，展現出歐陽娜娜活潑的青春氣息。

▲Adidas蜜糖粉、小花球鞋又來燒！小資女們還不趁65折一次打包 。（圖／翻攝 品牌官網）

▲Adidas蜜糖粉、小花球鞋又來燒！小資女們還不趁65折一次打包 。（圖／翻攝 品牌官網）

▲Adidas蜜糖粉、小花球鞋又來燒！小資女們還不趁65折一次打包 。（圖／翻攝 品牌官網）

▲Converse X NANA聯名球鞋，約NT$2863。（圖 / 翻攝IG@nanaouyang）

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adidas, 特賣, PUMA, Converse
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