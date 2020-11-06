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金思朗42歲穿搭仍像大學生　2D設計卻悄悄露了餡

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記者李薇／綜合報導

藝人金思朗因為跟玄彬一起演出《秘密花園》爆紅，現在已經42歲的她依舊保養得宜，最近在個人IG上PO出一段影片，只見她身穿2D風格的白色套裝搭配包包，腳踩一雙白色平底鞋，看起來整個人就像是大學生一樣，毫無違和感。 ▲金思朗,FENDI,加州天空,日韓穿搭,日韓時尚。（圖／sarangkim.love IG）

▲金思朗穿FENDI的加州天空系列。（圖／sarangkim.love IG）

若要說金思朗這次穿搭出槌的地方，那就是這套穿搭身為時尚人都知道，那是FENDI和藝術家Joshua Vides合作的「California Sky」（加州天空）系列，可以說是今年很新的設計款，一般大學生可不是人人都買得起。

▲金思朗,FENDI,加州天空,日韓穿搭,日韓時尚。（圖／sarangkim.love IG）

▲金思朗完全看不出來已經42歲。（圖／sarangkim.love IG）

這套西裝外套搭配裙裝出自加州天空系列，之所以很多人一眼就可以瞧得出來，就是因為它的設計獨特，以2D的線條畫出外套的縫線、Peekaboo包包的包身，讓產品雖然是3D的設計，卻看起來像是漫畫裡面走出來的人物一樣，很有2D的感覺，相當特別。

▲金思朗,FENDI,加州天空,日韓穿搭,日韓時尚。（圖／sarangkim.love IG） 

▲金思朗穿搭簡約又好看。（圖／sarangkim.love IG）

金思朗雖然現在已經42歲，但她穿搭打扮卻像是一般大學生，有時候一件襯衫、一條牛仔褲，有時候一套連身洋裝，不浮誇、不做作的穿搭風格，展現出女孩的親民質感，每次PO出照片都吸引許多人按讚分享。

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關鍵字：

金思朗, FENDI, 加州天空, 日韓穿搭, 日韓時尚
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