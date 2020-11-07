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6招幫你改掉「拖延症壞習慣」！凡事先做5分鐘超有效

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▲▼6招改掉拖延症壞習慣。（圖／翻攝unsplash）

編輯／Molly　圖／翻攝unsplash、pexels

拖延不是病，但拖起來要人命！你也是慣性拖延的拖延症患者嗎？「今天太累了，明天再開始」、「還有時間先好好研究一下再說」面對麻煩複雜的工作、不擅長的事情，每次都一拖再拖，直到最後截止期限才拼命熬夜趕工，後悔沒早點開始，但下次又再度陷入拖延輪迴。想要改善拖延症壞習慣其實也沒想像中那麼難，利用以下6招就能幫你漸漸擺脫「拖延人生」。

▲▼6招改掉拖延症壞習慣。（圖／翻攝unsplash）

1.別等有「完美計畫」才行動

很多有拖延症狀的人，都有追求完美的傾向，怕事情做不好，想要等到「準備齊全」、有「完美計畫」後才願意開始行動，但其實「做」才是關鍵，世上沒有完美的計劃，只有過度追求完美的人。放下事事都想要完美的心態，試著先行動，在做的過程中邊做邊調整，你會發現其實事情並沒有自己想得那樣複雜或困難。

2.從5分鐘做起

對於某些讓你感到困難、不知該怎麼開始的事情，其實行動比一直在那空想更有用。告訴自己先認真做個5分鐘10分鐘試試，只要開始做了，你會發現後面的事情好像也變得簡單起來，不知不覺就超過5分鐘而且你還能繼續坐下去，事情也就這樣做完了。

▲▼6招改掉拖延症壞習慣。（圖／翻攝unsplash）

3.設定明確的完成期限

對於不需要馬上完成、沒有時限的事物，會讓人不自覺拖延下去，覺得時間還夠過幾天在做，但大多數人通常都會在最後一刻才火燒屁股地趕工。如果只是一兩件事，或許還能趕在最後期限前完成，但一旦許多事堆積在一起時，可能每件事都做不好還沒幾件做完的。

所以不管是工作或生活上的事情，最好為每件事設定明確的「完成時間」，尤其是重要的事情更訂立具體截止時間，這樣會促使你開始行動，不再覺得「時間還多」。

4.用行動避免拖延惡性循環

很多人都會因為事情困難、複雜不想面對而拖延執行，又因為拖延使得所剩時間減少而感到焦慮、憂心忡忡，加重心理負擔，就更想逃避，進而陷入拖延的惡性循環。其實克服拖延症的正能量是可以透過行動而產生的，別管難不難，多付出實際行動，你會發現自己不知不覺變得積極。

▲▼6招改掉拖延症壞習慣。（圖／翻攝unsplash）

5.先完成困難的事

在開始採取行動後，在實際執行中會慢慢消除原有的顧慮和預設，這時可以試試每天先處理你認為最困難的事，因為當最困難、最棘手的任務解決了，剩下的工作就會讓人感到相對輕鬆，就能輕鬆愉快、沒有障礙的快速完成。

6.跟家人朋友玩約定遊戲

找家人或室友一起做個擺脫拖延症的打賭遊戲，各自提出想做卻一直拖延的事情，像是整理房間、開始運動等，並訂下完成時間和超時未完成或違約時的懲罰，比如輸的人要請贏的人吃飯、輸的人要幫贏的人打掃房間2星期等等，並寫下來一人一份。這種方法會讓你好像在玩遊戲中完成任務，不僅能幫助彼此跨出拖延舒適圈，還能從這些活動得到樂趣。

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關鍵字：

心靈, 拖延, 拖延症, 改善, 改掉, 方法, 壞習慣
fashion.net

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