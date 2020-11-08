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韓系「糖漬蜜桃」唇色風潮來襲　畫起來減齡又時髦

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記者李薇／綜合報導

唇色有分為很多種，其中最近韓系掀起「糖漬蜜桃」炫風，帶有一點焦糖色澤的嫩粉紅色，看起來很像是嘴唇內部的黏膜色，卻又更加桃粉一點點，只要擦上它，輕輕鬆鬆就可以展現出顯嫩、減齡的視覺效果。

▲lilybyred,NARS,neker,唇釉,糖漬蜜桃,彩妝,。（圖／deagul_deagul IG）

1.lilybyred 鏡面琉璃唇釉 #04 Lively Nude

Lilybyred的唇釉在南韓也是很受到歡迎，最近推出的透明光感系列Glassy Layer Fixing Tint一推出，就立刻吸引許多部落客試色試妝，其中#04 Lively Nude帶有光澤感的「糖漬蜜桃」色，被選為最受歡迎的色調，真的相當美。

▲lilybyred,NARS,neker,唇釉,糖漬蜜桃,彩妝,。（圖／deagul_deagul IG）

2.NARS 雲霧唇誘 #Joyride

NARS在最近推出的全新雲霧唇誘以霧面輕盈的質地，限量上市，雖然是唇釉的材質，但是使用起來帶有一點點的粉霧感，所以不會有很明顯的存在感，反而是細緻的粉霧效果，其中#Joyride更是必買的粉嫩色，不管穿洋裝還是襯衫都很百搭。

▲lilybyred,NARS,neker,唇釉,糖漬蜜桃,彩妝,。（圖／deagul_deagul IG）

3.neker color suede lip lacquer #01

韓國新創彩妝品牌的唇釉，在台灣的CHUU上面也有販售，漸層的唇釉管身設計，看起來非常具有質感，塗抹起來飽和度也是非常搶眼，一抹就可以展現出完美的色彩，連雙唇的暗沈都可以被遮蓋住，重點是價格也不會很貴，非常值得入手。

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關鍵字：

lilybyred, NARS, neker, 唇釉, 糖漬蜜桃, 彩妝
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