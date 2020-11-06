LV小花珠寶Q爆　鑽石眼發亮、雙臂還會擺動

▲模特兒疊戴LV Vivienne紅色琺瑯小型吊墜與鑲鑽中型版本。（圖／LV提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

LV（Louis Vuitton，路易威登）從經典Monogram圖騰的尖花與圓花發想，迸出擬人化的可愛角色Vivienne，如今她一腳跨進珠寶世界，變身項鍊吊墜，只見她雙腿直立、鑲鑽的眼睛閃閃發亮，而且雙臂還能隨著佩戴者的律動而搖擺，讓人忍不住大讚卡哇伊。

▲LV Vivienne吊墜共有中型與小型等5種款式。



充滿童趣的LV Vivienne吊墜共有小型與中型兩種版本，前者有3種黃金的款式，或黃金加鑽石搭配紅或黑琺瑯的活潑設計；尺寸較大的中型吊墜則有3種黃金或半鋪鑲鑽石的款式，可轉化為胸針使用，兩者可一大一小疊戴，創造層次感。

▲LV Vivienne黑色琺瑯鑲鑽小型吊墜（左）363,000元，Vivienne鑲鑽中型吊墜860,000元。

珠寶創作主題多元，除了優雅風格、個性美學，童趣設計也很吸引人，梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）即滿足了收藏家的需求，可愛作品的第一聯想正是Lucky Animals系列各式動物胸針，款式包括鑲紅玉髓的小松鼠、鑲虎眼石的獅子等，超萌模樣惹人愛。

▲梵克雅寶Lucky Animals Squirrel紅玉髓松鼠胸針，195,000元。（圖／翻攝梵克雅寶IG）

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