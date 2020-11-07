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愛吃甜食小心變成「黃臉婆」！肌膚暗沈發黃的5大原因＋改善法

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▲▼肌膚暗沈發黃的5大原因。（圖／翻攝ＩＧ）

▲肌膚暗沈發黃是很多人都有的肌膚問題，想要養回透亮發光肌先找到肌膚暗沈的原因。（圖／翻攝IG@aoihamada）

編輯／Amanda

有些人明明原本膚色也不深，也有認真防曬，但肌膚常常看起來很暗沈無光，甚至蠟黃、粗糙，到底是為何？其實肌膚暗沉發黃是很多人都有的肌膚問題，不僅看起來無神顯老，而常見的肌膚暗沉發黃原因有5種，快來找找看你是哪一種，又該如何改善預防？

1.角質代謝紊亂

肌膚代謝紊亂會使老廢角質堆積在肌膚表面，不僅會讓肌膚摸起來有粗糙感，也會使黑色素難以代謝，角質越積越厚，不僅讓肌膚看起來黯淡發黃，也會影響護膚品吸收，擦再貴的美白保養品都難有好效果。

這種情況可適當地去角質，使用溫和的酸類精華取代磨砂膏等物理性去角質產品，去除多餘老廢角質，並做好保濕滋潤就能幫助改善。

▲▼肌膚暗沈發黃的5大原因。（圖／翻攝ＩＧ）

▲適時使用面膜或濕敷為肌膚做好保濕補水，能幫助維持角質正常代謝。（圖／翻攝IG@aoihamada）

2.肌膚過於乾燥缺水

當肌膚太乾燥、缺水時，角質層的調節能力會下降，影響肌膚正常代謝，導致色素沈澱，污垢、灰塵也容易堆積在肌膚表面，導致肌膚看起來暗沈不透光。

日常選用保濕效果的好妝水或精華，搭配一週可使用2～3次面膜或濕敷，為肌膚做好保濕補水，保養程序最後別省略乳液或乳霜，才能更好的滋潤肌膚為肌膚鎖水。

3.自由基導致肌膚衰老發黃
 熬夜、紫外線曝曬、空氣污染、壓力大或長時間對著3C產品等因素都會讓體內產生大量自由基，氧化使得肌膚老化、代謝率下降，肌膚看起來就暗沈發黃、沒有光澤。

飲食上可多吃些富含維生素C的蔬菜水果和食物，搭配健康的生活飲食習慣，在保養上也可多選用具有抗氧化、抗老功能的護膚品，幫助對抗自由基，還有一年四季都不能忽略防曬，從預防開始做起。

▲▼肌膚暗沈發黃的5大原因。（圖／翻攝ＩＧ）

▲長熬夜的人體內容易積累毒素，養成規律生活作息是改善的關鍵。（圖／翻攝IG@haeny_gram）

4.常熬夜，肝腎不好

經常熬夜、作息不規律的人，身體可排毒的時間相對較少，使得毒素容易積累在體內，黑色素的代謝也會受到阻礙，引起膚色暗沈、色斑、黑眼圈等問題。

最好的改善方式當然是養成規律的生活作息，盡量不熬夜，少抽菸少喝酒。另外，每天早上起床後喝一杯檸檬水幫助身體淨化。

▲▼肌膚暗沈發黃的5大原因。（圖／翻攝ＩＧ）

▲愛吃甜食、喝含糖飲料會攝取過多糖分，進而產生糖化物質AGEs。（圖／翻攝IG@yubi_190）

5.攝取過多糖分

平常愛吃蛋糕、零食，愛喝手搖飲的人要注意，攝取太多糖分也會使肌膚暗沉發黃。當體內有過多的糖分，糖會跟體內蛋白質結合，產生一種棕黃色的物質AGEs，糖化後的膠原蛋白和彈力蛋白會失去彈性、斷裂，使肌膚變得鬆弛、衰老，沈積在肌膚中也會讓肌膚變得暗沈蠟黃。

這種類型「抗醣化」是首要關鍵，控制飲食，減少攝取含糖加工食品，多吃些像是藍莓、葡萄籽、綠茶等抗氧化蔬果、食物。 

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關鍵字：

保養, 護膚, 暗沈, 蠟黃, 粗糙, 成因, 原因, 改善, 方法, 透亮, 白皙, 美白
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