UNIQLO羽絨衣這麼多種怎麼挑？超怕冷選這款、「再生」系列最好看

記者王則絲／台北報導

雖然台灣並不位處寒帶地區，但是冬天寒流來時同樣令人感覺刺骨難耐，所以一件保暖的羽絨衣是每個人的衣櫃必備。而UNIQLO近年來在羽絨衣上不斷的革新，讓消費者可以根據不同的需求去挑選，四大羽絨服系列包括基本的輕羽絨、複合羽絨、無縫羽絨和最新推出的「再生」羽絨，到底哪裡不一樣？該怎麼挑？以下一起來看。

▲UNIQLO特級極輕羽絨服系列。（圖／品牌提供，以下同）



從保暖程度來看的話，最基本的Ultra Light Down（ULD）特級極輕羽絨外套系列，對台灣的冬天來說已非常足夠；再來是HYBRID機能複合羽絨外套，特別適合需要運動的場合；最保暖的則是Seamless Down無縫羽絨外套系列，又輕又有絕佳的防風效果，特別針對「機車族」所設計；最後為落實永續展望，UNIQLO今年推出全新的「再生」羽絨外套系列。

▲李英宏演繹特級極輕羽絨連帽外套，NT＄2,490。



ULD特級極輕羽絨外套系列在今年加入了防潑水、抗靜電機能，以驚人的輕盈和方便收納著稱，早已是許多民眾衣櫥中的一員，有分為背心式、一般立領、連帽或是長版等款式選擇，另有「輕薄型」系列內搭、外穿皆可使用，穿起來一點也不臃腫、不改變身形，輕薄型羽絨背心領口部分還可向內扣，便不會從外套中露出醜醜的一截，是相當貼心實用的小設計。

▲UNIQLO特級極輕羽絨「輕薄型」外套NT＄1,990、背心NT$1,490。



HYBRID機能複合羽絨外套系列是與滑板選手共同設計研發而來，因考量到運動時身體特定部位會感覺到熱，特別透過拼接的方式來打造，身體部分採用羽絨材質、腋下兩側和袖子則採用具有吸濕蓄熱、保暖功能的纖維，讓穿著者更方便活動，外型就如同長版大衣，好搭配又不顯胖。

▲UNIQLO HYBRID羽絨大衣，NT＄3,990。



無縫防風羽絨系列則是針對「機車族」設計而來，冬天騎車時寒冷的風迎面而來，帶著濕氣更加冷冽刺骨，無縫羽絨外套顧名思義就是「非車縫」設計，而是採用布料壓接技術，讓整體能夠達到完全防風、防潑水的效果，因此是其中最保暖的系列，特別怕冷的朋友選這款準沒錯。

▲UNIQLO 無縫羽絨連帽外套，NT＄4,990。

為應援永續，UNIQLO今年首度推出「再生」羽絨外套系列，材料100％來自回收羽絨服，且在外型、剪裁上特別呼應潮流趨勢，橫向的波紋壓線和微落肩的剪裁設計十分日系，男生、女生都能輕鬆駕馭。此外，現在捐出一件羽絨商品即可獲得200元APP優惠券，還可搭配雙11活動折上折。（限捐UNIQLO羽絨服，以確保再生羽絨服的品質）

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