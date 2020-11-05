IKEA雙11優惠千項商品85折　限時5天滿額再免運費

▲IKEA首度推雙11線上優惠，千項商品85折。（圖／IKEA、康寧餐具提供）

記者蔡惠如／綜合報導

現在正式升級秋冬居家好時機！IKEA針對雙11檔期，首度也在自家線上購物推出網路優惠，包括居家收納、寢具織品、餐廚烹飪、燈具照明以及家飾品類別，超過千項特定商品全面85折，單筆滿額800元，還可享統一超商免運優惠，不衝一波太可惜，快上網盤點家裡還缺什麼沒買！

▲優惠品項包括廚房用品，高顏值單品也能輕鬆買起來。（圖／IKEA提供）



隨著網購年度最大的雙11檔期，居家品牌IKEA也推促銷，從11／7至11／11限定5天，祭出雙11網路購物優惠，只要在IKEA線上購物結帳時，輸入優惠代碼「EC20DEL15」，完成付款即可享有商品85折，動動手指就能搶到便宜。





▲多款收納用具也能任選。（圖／IKEA提供）

▲GUNRID空氣淨化窗簾原價990元，特價842元。（圖／IKEA提供）

優惠商品涵蓋超過千項，像是被套組、抱枕套、枕頭、收納盒、衣櫃掛袋、桌燈、工作燈、湯鍋、煎鍋、保鮮盒等，從客廳、臥室、廚房到寢室，包括家飾小物都很齊全，想換新居家氣氛，好好把握雙11，佈置出屬於秋冬的溫暖氛圍吧。

▲（左）VARDAGEN附蓋琺瑯湯鍋原價1,290元，特價1,097元；（右）ODDRUN萬用毯原價499元，特價424元。（圖／IKEA提供）

▲手工刺繡的TILLTALANDE靠枕套原價550元，特價468元。（圖／IKEA提供）

美國居家品牌康寧餐具，也於1111推出第二波迪士尼知名經典角色米奇商品，在11月期間祭出2個套組特價祭出75折，包括經典米奇900ml拉麵碗2入組，市價1,500元，雙11特價975元；經典米奇雋永5件組，原價2,910元，雙11特價1,890元。11／2至11／9另推出康寧超級品牌週，Visions晶耀透明鍋2.0L原價2,180元，特價只要990元。

▲（上）康寧經典米奇系列；（下）Visions晶耀透明鍋。（圖／康寧餐具提供）

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