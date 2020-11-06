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潘瑋柏自拍220萬精品全入鏡　限量LV鱷魚包、PP錶搶風頭

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▲▼ 潘瑋柏 。（圖／翻攝潘瑋柏IG）

▲潘瑋柏分享新照，背LV Mini soft trunk鱷魚皮包745,000元、戴PP Aquanaut系列Ref.5968計時碼錶約1,449,000元。（圖／翻攝willpan23 IG）
 

記者陳雅韻／台北報導

潘瑋柏昨於IG分享沒露全臉的自拍照，寫下「經歷低潮才有高峰我照燥我的路，我嚼著奶油松露但也吞得了苦」，雖然網友對「照燥」二字滿腹疑問，但對他一身精品行頭倒是瞭若指掌，頸上掛的是雙C Logo裝飾的香奈兒（CHANEL）小包，並斜背LV（Louis Vuitton，路易威登）今年秋冬秀包，是要價745,000元的Mini soft trunk鱷魚皮包。

▲▼ Patek Philippe 。（圖／公關照）

▲潘瑋柏戴的PP Aquanaut系列Ref.5968計時碼錶另附黑色錶帶，約1,449,000元。（圖／翻攝Patek Philippe官網）
 

而身為演藝圈知名的腕錶收藏家，潘瑋柏穿搭少不了一只名錶，這回袖口露出辨識度很高的橘色格紋錶帶，讓網友一眼認出是「錶王」PP（Patek Philippe，百達翡麗）Aquanaut系列錶款，而從錶冠上下側均有按把推斷，是定價約1,449,000元的Ref.5968自動上鍊飛返計時碼錶，原配黑色錶帶，另附贈一條他腕上的橘色錶帶。

▲▼ 潘瑋柏 。（圖／翻攝潘瑋柏IG）

▲潘瑋柏戴PP於2016年發表的6002G-010天文陀飛輪腕錶。（圖／翻攝willpan23 IG）
 

潘瑋柏是PP的忠實擁護者，日前才秀出品牌2016年發表的6002G-010天文陀飛輪腕錶，具備12項複雜功能，錶殼則以手工雕飾螺旋花紋，黑色面盤則運用掐絲與內填琺工藝裝飾，是資深收藏家才能向總部遞出申請單、有機會擁有的千萬級錶款。

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關鍵字：

潘瑋柏, LV, Louis Vuitton, Patek Philippe, 百達翡麗, PP
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