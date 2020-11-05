370萬元的皮帶你看過嗎？「男裝界的勞斯萊斯」STEFANO RICCI超華麗登台

▲義大利頂級男裝品牌STEFANO RICCI登台，店裝、商品優雅奢華。（影／記者林明瑋攝）

記者林明瑋 / 台北報導

近370萬元的皮帶，你見過嗎？奢華的世界可以無限地超乎想像，全球排名前5名的義大利頂級男裝品牌STEFANO RICCI（SR）於麗晶精品開設在台的首家專門店，鎮店之作是以白K金鑲嵌鑽石，搭配雙面鱷魚皮的皮帶，閃耀程度非凡，店內從休閒到正式服裝、包包、鞋款配件一應俱全，甚至連傢俱都能購買，讓金字塔頂端客層有不同於以往的體驗。

▲STEFANO RICCI於麗晶精品開設在台的首家專門店。（圖／品牌提供，以下同）



▲世新國際董事長鄭薛智（右）與總經理鄭貴尹，將頂級品牌STEFANO RICCI引進台灣。

SR專門店於9月22日試營運，至今才1個多月，已經吸引許多貴客購物，單筆金額經常超過百萬元，引進品牌的世新國際總經理鄭貴尹（Tim）透露：「客人通常會從配件開始購買，尤其皮帶、領帶。」從許多地方可以發現SR對細節的重視，例如牛仔褲的皮標使用鱷魚皮，並貼心地設計為可拆卸式，洗滌時才方便。

▲店內最高價的商品是這條鱷魚皮帶，皮帶頭以18K白金打造、鑲嵌總重14.6克拉的鑽石，3,968,300元。



▲鱷魚皮帶裝在同為鱷魚皮打造的收納盒中。（圖／記者林明瑋攝）



▲白K金鑲鑽鱷魚皮帶，3,683,400元。（圖／記者林明瑋攝）



▲18K金鑲鑽鱷魚皮帶，1,648,400元。（圖／記者林明瑋攝）

396萬8300元的鱷魚皮帶，皮帶頭以18K白金打造、鑲嵌總重14.6克拉的鑽石，耀眼非凡，收納盒同樣以鱷魚皮製作，並有雄鷹Logo妝點。領帶為重磅絲質，色調飽和穩重，表面極為平整，窄的一端還鑲上3顆精巧水晶，雖不易被發現，但正因如此反而是低調的華麗。

▲牛仔褲皮標為鱷魚皮，洗滌時可拆下。（圖／記者林明瑋攝）



▲SR從領帶起家，講究程度不在話下，窄的一端精巧地鑲上3顆SWAROVSKI水晶（左圖）。（圖／記者林明瑋攝）

鱷魚皮夾克也有驚喜，鮮豔的顏色與圖案，代表了不同的宮殿，符合年度主題「The King of the Day」， Tim說：「兩側對稱的灣鱷的鱷魚皮外套，打開後可以隨時進入自己的『皇宮』，以重磅的絲打造、每件的內裡都不一樣，有國務卿宮、參議院宮、眾議院宮等等，也代表了品牌『強人、強權』的精神。」

▲鱷魚皮外套2,253,850元，內裡以「宮殿」為題，色彩圖案都鮮明。（圖／品牌提供、記者林明瑋攝）



▲鱷魚皮樂福鞋154,850元。

「男裝界的勞斯萊斯」，這個形容詞完全說明了義大利品牌STEFANO RICCI的身份地位，1972年由佛羅倫斯設計師Mr. Stefano Ricci和太太Claudia創立，以製作領帶起家，從設計、選料到縫製，過程嚴謹，逐步成為「領帶之王」。

▲優雅中有霸氣，讓STEFANO RICCI征服金字塔頂端客層。



▲STEFANO RICCI將奢侈品牌帶進更高端領域。

1990年代，版圖擴大至各式男裝與配件，除了運用矜貴的寶石、貴金屬、珍稀皮革製作，工藝是蘊底，講到這部分，一定要提到2010年，STEFANO RICCI收購了創立於1786年的古老絲綢工坊Antico Setificio Fiorentino。

▲STEFANO RICCI收購有234年歷史的絲綢工坊Antico Setificio Fiorentino，製造各式織物。

該工坊曾供應皇室貴族絲綢，也曾打造佛羅倫斯美第奇里卡迪宮舊宮、烏菲茲美術館講壇廳的織物。時至今日，STEFANO RICCI的針織衫、領帶面料、部分居家系列，及鱷魚皮製品內襯，仍出自古老的紡織機，在創新的同時，不忘致力維護古老失傳的絲綢工藝。

▲店內裝潢全出自義大利設計團隊之手。

看準台灣頂級消費市場，世新國際經過3年半的溝通協調，終於引進STEFANO RICCI，在台北麗晶精品開設全台首家、全球第71家的專門店，71坪的空間，內裝以「私人銀行」為主題，Tim解釋：「香港店的主題是豪宅、上海店是城堡，全球各地的店大多圍繞這3個主軸。店內的木材、石頭全部都來自義大利，出自SR工坊及設計團隊，如果有客人喜歡，可以請總公司施工團隊為他客製化打造SR風格的空間。」

►買包先擲骰子！FENDI為「選擇困難症」打造專屬手袋 看點數決定花色

►昆凌替周董護航：他很認真在工作！超帥皮衣配金裙提早過聖誕