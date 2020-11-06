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肌膚打亮、幫助香水持香！你不知道的護唇膏「6大妙用」

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▲▼你不知道的護唇膏「6大妙用」。（圖／Unsplash）

▲護唇膏用途多，隨身攜帶以備不時之需。（圖／Unsplash，以下同）

編輯 / Lily

每個女生的包中都有一支護唇膏，隨時維持水潤美唇，護唇膏除了能解救雙唇乾荒外，還有許多妙用，原來它的功能有那麼多！

▲▼你不知道的護唇膏「6大妙用」。（圖／Unsplash）

1.幫助持香

想要讓香水香味更持久，曾有專家建議可在脈搏上擦一層凡士林再噴上香水，這邊的凡士林可以換成護唇膏，也能達到類似效果。但要記得護唇膏要選擇透明無味的，否則會干擾香水的味道。


2.局部打亮

當手邊找不到打亮產品時，護唇膏就是很好的打亮法寶，局部使用能讓臉部輪廓立體，更能打造雙臉水潤的時髦感。

▲▼你不知道的護唇膏「6大妙用」。（圖／Unsplash）

3.染髮防護膏

在沙龍染髮時，髮型助理都會在染髮前塗一層保護膏在髮際邊緣，避免染髮沾染不好清洗，如果在家需要自行染髮，可以將護唇膏厚厚的塗在髮際線上，當作一層防護膜，避免沾染到臉部肌膚。

4.幫助睫毛增長

曾有人分享把護唇膏塗在睫毛上，睫毛卻意外增長，因為護唇膏中的部分成分能使毛髮強韌，進一步幫助生長，若不想花大錢買睫毛增長液，不妨試試這個方法，但要小心沾染眼睛，否則眼睛發炎就得不償失。

▲▼你不知道的護唇膏「6大妙用」。（圖／Unsplash）

5.局部卸妝

出門在外若是沒有卸妝產品，可以試試將護唇膏當作卸妝膏使用，抹上去靜待幾分鐘就能去除殘妝，因為護唇膏內含油脂，能幫助分解彩妝。

6.替代指緣油

秋冬手特別容易乾，指緣也會跟著起屑，若是手邊沒有指緣油，護唇膏的潤澤度能幫助撫平指緣粗糙起屑，後後塗抹一層再以指腹輕輕按摩，更能加速指緣軟化，解救乾燥。

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關鍵字：

護唇膏, 用途, 妙用
fashion.net

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