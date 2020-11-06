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不顯乾紋！秋冬必備「潤澤系底妝」，一抹補水自帶光

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▲▼不顯乾紋！秋冬必備「潤澤系底妝」 。（圖／品牌提供）

▲秋冬挑選保濕滋潤型底妝，養出無瑕好膚質。（圖／品牌提供，以下同）

編輯/ Lily

秋冬保養換季了，底妝也該換成補水滋潤型，《ET FASHUIN》特搜潤澤型底妝單品，肌膚偏乾、換季偶爾脫屑，請參考以下推薦。

▲▼不顯乾紋！秋冬必備「潤澤系底妝」 。（圖／品牌提供）
▲ETUDE 長效待肌~粉漾光感氣墊粉餅 SPF50+/PA+++，700 元。

ETUDE 推出超強補水氣墊，添加神經醯胺、維 他命原 B5 以及玻尿酸，潤澤肌膚，迅速增加肌膚水潤光澤感；同時添加含有薄荷色珠光粉末，即使輕拍多層也不顯厚重，面對換季肌膚的泛紅或血絲都能輕鬆遮蓋。

▲▼不顯乾紋！秋冬必備「潤澤系底妝」 。（圖／品牌提供）

▲KOSE 雪肌精御雅 水艷琉光飾底氣墊，3色，1,100元。

雪肌精系列換掉經典的藍白色系，改用象徵日本櫻花的柔粉色搭配御雅慣用的錘目紋製成這次的粉盒包裝，完美呼應飾底氣墊分別利用櫻花.露草與絲絹這種若有似無的顏色點綴肌色。透過肌膚角質層的顏色、光澤、質地、水潤度， 調節修飾達到理想狀態。

▲▼不顯乾紋！秋冬必備「潤澤系底妝」 。（圖／品牌提供）

▲RMK 精巧底妝限量款，3,300元。

組合內匯集隔離霜、2款粉底、打亮、蜜粉。僅有底妝組才能擁有的「3D凝霜粉餅 #EX-01」與」「透光遮瑕筆 #01」的限定色號。完美的底妝更襯托出節日的氣息，呈現由內而外自然透出閃耀亮澤的妝容。

▲▼不顯乾紋！秋冬必備「潤澤系底妝」 。（圖／品牌提供）

▲專科 純白專科亮顏粉底精華，30g，490元。

特別添加傳明酸與天然保濕萃取成分，有效淡化肌膚黑色素並給予潤澤，輕輕推開就能感受豐盈水潤質地，不需擔心顯乾紋，遮瑕效果佳，讓妳邊上妝邊保養，將日常帶妝時間升級肌膚保養時間。

▲▼不顯乾紋！秋冬必備「潤澤系底妝」 。（圖／品牌提供）

▲Giorgio Armani 輕紗裸光保濕持妝乳，35ml，1,650元。

結合輕感精華油與礦物極細粉體，輕盈質地滑順細緻，能瞬間柔焦毛孔、霧化瑕疵，肌膚看起來更細緻平滑。而獨家「紗光勻色科技」，運用光影折射原理，能修飾膚色不均，同時提亮膚色，宛若天生好膚質。


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關鍵字：

潤澤, 保濕, 底妝, 秋冬推薦
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