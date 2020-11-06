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Bobbi Brown金緻唇膏「絲絨版」來了！細緻煙管設計、最美肉桂紅棕色被狂推

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▲▼Bobbi Brown金緻唇膏「絲絨版」。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲Bobbi Brown金緻唇膏家族推出全新絲絨霧光質地「金緻絲絨唇膏」。（圖／品牌提供）

記者張毓容／台北報導

Bobbi Brown經典唇彩「金緻唇膏」家族又有新成員了！先前就有3種不同質地妝感的金緻唇膏，今年11月台灣搶先全球推出全新第4種柔滑霧光質地「金緻絲絨唇膏」，猶如煙管般的優雅細長筆型設計拿在手上超時髦，更一口氣推出12款超美色選，從玫瑰裸粉、可可色到酒紅色各種色調都有，尤其#Terracotta更被大讚是「最美肉桂紅棕色」，想收的人一定要試試！

▲▼Bobbi Brown金緻唇膏「絲絨版」。（圖／記者張毓容攝）

▲▼Bobbi Brown金緻唇膏「絲絨版」。（圖／記者張毓容攝）

▲Bobbi Brown 金緻絲絨唇膏，NT$1,250。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）

Bobbi Brown人氣最高的金緻唇膏系列，繼奶霜潤澤感「金緻奢華唇膏」、保濕水光感「金緻水光唇膏」和持久極霧感「金緻極霧唇膏」之後，今年再度推出全新絲絨霧光感「金緻絲絨唇膏」。

金緻絲絨唇膏的質地就像是融合了金緻奢華和金緻極霧，有著飽和顯色的絲絨霧感，但又如奶霜般潤澤滑順，一抹就融於唇上，更添加維他命E及蘋果酸，能柔嫩保濕雙唇、不顯唇紋。

▲▼Bobbi Brown金緻唇膏「絲絨版」。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲猶如煙管般的金色細長筆狀設計攜帶方便，還有唇膏＋唇筆2合一設計。

金緻絲絨唇膏外殼是有著精品時尚感的細長金色管身設計，不管是放在包裡或甚至擦在口袋隨身攜帶都很方便。與其他3款相比除了質地妝感不同，在唇膏體上也很不一樣，金緻絲絨有著唇膏結合唇筆的設計，特有的筆尖設計能精準勾勒唇型，畫出立體唇峰，且唇膏尾端還暗藏了塑型器，可隨時調整形狀更好勾勒唇型。

▲▼Bobbi Brown金緻唇膏「絲絨版」。（圖／記者張毓容攝）

▲Bobbi Brown金緻絲絨唇膏#Terracotta磚紅暖棕。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）

而這次金緻絲絨唇膏更一口氣推出12款色選，從玫瑰裸粉色、可可土色、珊瑚色到酒紅色調全都有，尤其是Bobbi Brown最擅長的紅棕色調更有不同明度的3款美色，包含#Avant Gardenia煙燻裸棕、#Rococoa洛可可棕和#Terracotta磚紅暖棕，其中#Terracotta磚紅暖棕更被封為「最美肉桂紅棕色」，勢必又將掀起一波搶購潮。

▲▼Bobbi Brown金緻唇膏「絲絨版」。（圖／記者張毓容攝）

▲▼Bobbi Brown金緻唇膏「絲絨版」。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲Bobbi Brown金緻絲絨唇膏#Rococoa洛可可棕、#Avant Gardenia煙燻裸棕。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）

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▲▼唇膏新品。（圖／品牌提供）

▲▼唇膏新品。（圖／品牌提供）

▲CHANEL 超炫耀金燦唇膏，NT$1,380。

每年推出都會掀起搶購熱潮的香奈兒聖誕限量彩妝系列，今年以香奈兒經典標誌「鏈帶」為靈感，打造出以黑色與金色鮮明對比為主軸的限定彩妝，其中換上奢華限量珍藏版管身的「超炫耀金燦唇膏」，加入耀眼的金燦粒子，打造閃耀細緻光芒的優雅絲緞唇妝。

共有4款限定色選，包含金燦焦糖奶茶色「#107小羊皮」、金燦磚紅「#117復古小牛皮」、炫亮金燦紅「#127斜紋軟呢」、晶亮紫紅「#137魚子醬」。
 

▲▼Celvoke聖誕彩妝盤超仙。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲▼Celvoke聖誕彩妝盤超仙。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲Celvoke 玩色訂製絲霧唇膏，#EX04，NT$1,250。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）

被封為「南瓜色霸主」的日本美妝品牌Celvoke，11月除了推出大家期待已久的聖誕限定彩妝，更推出專為台灣量身打造的「玩色訂製絲霧唇膏」獨賣限定色#EX04，只有台灣買得到，連日本當地都沒有！超美的玫瑰奶茶色搭配微霧光感質地，薄擦溫柔氣質，厚塗則能打造成熟氣場，任何膚色擦上都有顯白好氣色，全台只有超限量200支，11月5日於專櫃及官網正式開賣，不管怎樣先搶起來就對了！

►Celvoke聖誕彩妝盤仙氣爆表零廢色！台灣獨賣#玫瑰奶茶色唇膏200支超限量

►Bobbi Brown聖誕彩妝太欠收！「五花肉打亮」鑽石版、玫瑰奶茶眼盤美到哭

►SUQQU聖誕彩妝＋梅田限定同時來！「森永牛奶糖色」頰彩、#120唇膏被瘋搶

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美妝, 彩妝, 彩妝品, Bobbi Brown, 唇膏, 唇彩, 唇筆, 金緻唇膏, 金緻絲絨唇膏
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