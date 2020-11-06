fb ig video ETtoday search mobile

認真健身沒變瘦反而變胖？3大原因最常見　運動後吃太多

>

▲認真健身沒變瘦反而胖的3大原因。（圖／翻攝IG）

▲現在有許多女生為了追求緊實體態，開始接觸健身。(圖／翻攝IG@sachi_fujii_official)

編輯／Amanda

這幾年健康瘦身風潮越來越夯，大家不再只靠節食、少吃來減肥，也很重視運動、健身，追求緊實曲線好體態。但有些人開始健身一段時候後，發現自己體重不減反增，到底為何別人健身都瘦出健美好身材，自己卻胖了？就有健身網紅列出健身後沒有立刻變瘦的原因，尤其以下這3點最常見。

▲認真健身沒變瘦反而胖的3大原因。（圖／翻攝IG）

▲健身後補充營養有助增肌，但小心吃太多反而會變胖。(圖／翻攝IG@babebani)

1.運動後吃太多

不論是做有氧運動或無氧重訓，身體消耗了能量，也需要更多的能量來修復和合成肌肉，所以這時候會容易感到飢餓，但在這當下身體代謝還沒有提高，如果這時候突然吃很多，甚至吃的比平常更多，或是以幫助增肌為藉口放肆亂吃，比如大吃炸雞薯條可樂等高油高鹽高熱量食物，那當然會胖！

健身完不吃東西，身體無法補充合成肌肉所需營養，難以增肌，基礎代謝也就不會提高，所以健身後完全不吃等於白練一場，但攝取的食物也要稍微留意，建議要以補充蛋白質為主，食物的烹調方式也要盡量避開油炸、滷味等重鹹口味。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

▲認真健身沒變瘦反而胖的3大原因。（圖／翻攝IG）

▲想成功瘦身，除了健身、運動外，還要搭配健康的飲食習慣。(圖／翻攝IG@3.48kg)

2.愛吃加工食品

你應該也聽過「三分練、七分吃」這句話，想要擁有理想體態，除了健身，還需要配合健康的飲食習慣才更有效，健身是幫助增肌，提高身體基礎代謝率，並鍛鍊肌肉線條。健身就像是打開了「變瘦」的開關，但能瘦多少還是要靠平時的飲食管理和健康的生活作息來搭配。

像是油炸物、披薩、蛋糕甜點等加工食品，熱量高、飽足感不強，消化快速，很容易一吃就停不下來，是絕對需要避開的垃圾食物。尤其是之前曾過度節食的人，健身後的暴飲暴食更容易導致體重上漲，變得更胖，所以一定要搭配健康合理的飲食，才能避免復胖和能真正地瘦下來。

▲認真健身沒變瘦反而胖的3大原因。（圖／翻攝IG）

▲肌肉量增加、體脂減少，可能導致體重持平或上升一些，但體態反而會更好。(圖／翻攝IG@applekim2、@babebani)

3.肌肉量增加、體脂下降

最後一種可能，其實是很正常而且好的現象，就是你的肌肉增加了。同樣體積下，肌肉的重量比脂肪還要重，因此當體內脂肪減少，肌肉增加，才導致了你的體重沒有下降，甚至可能更重了一點。

因此，在有認真健身的前提下，體重就算略為上升也不用害怕，可能是因為你的肌肉增長速度大於脂肪下降速度，才導致體重不減反增。這樣的情況下，身材線條會更緊實，看起來會比較瘦，而且肌肉量增加，會使基礎代謝率提升，之後燃脂效果更好，瘦身效果也會更好，體脂降得更快。

►老是睡不好？中醫教你「睡前5個小動作」助眠排毒還能變瘦！

►戒澱粉就能瘦？減肥不吃主食的6個真相　小心掉髮、臉變鬆

►你可能不知道的5條「減肥飲食知識」！藍色餐具能幫助減少食量

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

減肥, 瘦身, 健身, 練線條, 增肌, 減脂, 體重
fashion.net

熱門文章

VALENTINO「寵物訂製包」超萌！插畫家神還原毛小孩

VALENTINO「寵物訂製包」超萌！插畫家神還原毛小孩

《艾蜜莉在巴黎》15大愛情與人生金句

《艾蜜莉在巴黎》15大愛情與人生金句

GUCCI讓「搬東西的工作人員」入鏡拍廣告

GUCCI讓「搬東西的工作人員」入鏡拍廣告

星巴克秋季熱銷飲料TOP5　必喝16年歷史的傳奇那提

星巴克秋季熱銷飲料TOP5　必喝16年歷史的傳奇那提

G-SHOCK「電路板錶」多附1錶圈、2錶帶　CP值激升

G-SHOCK「電路板錶」多附1錶圈、2錶帶　CP值激升

IKEA限量系列讓「名畫」變了樣超有趣

IKEA限量系列讓「名畫」變了樣超有趣

行走費洛蒙！瘦子「小白鞋配帽T」電暈粉絲

行走費洛蒙！瘦子「小白鞋配帽T」電暈粉絲

2021春夏熱搜手袋清單！香奈兒、LV極致小廢包巨可愛

2021春夏熱搜手袋清單！香奈兒、LV極致小廢包巨可愛

在1390萬元的梵克雅寶腕錶上看芭蕾舞劇　還能放錶盒開擴音

在1390萬元的梵克雅寶腕錶上看芭蕾舞劇　還能放錶盒開擴音

愛馬仕petit h展開始了！歡迎動手玩彈珠　山羊摺紙變吧台

愛馬仕petit h展開始了！歡迎動手玩彈珠　山羊摺紙變吧台

ET Fashion

推薦閱讀

蔡依林超低胸爆乳、不科學S腰線全現形　網看見亮點：黑花位置好尷尬

蔡依林超低胸爆乳、不科學S腰線全現形　網看見亮點：黑花位置好尷尬

Superdry「極度乾燥」出清狂打3折！撤台消息官方回應了

Superdry「極度乾燥」出清狂打3折！撤台消息官方回應了

丟掉你的暖暖包！「角落生物」充電娃娃　冬天直接抱著走

丟掉你的暖暖包！「角落生物」充電娃娃　冬天直接抱著走

衣櫃爆炸想整理又下不了手？從這7類衣物開始斷捨離就對了 秋冬就用一件「帽T」打天下！6種搭配法懶人必學　重複穿出百變風格 IKEA雙11優惠千項商品85折　限時5天滿額再免運費 近400萬元的皮帶你看過嗎？「男裝界勞斯萊斯」STEFANO RICCI超華麗登台 Superdry不撤台了！換代理商明年回歸　商品定價成焦點 金思朗42歲穿搭仍像大學生　2D設計卻悄悄露了餡 女星「瘦臉抗皺」秘訣公開！Pony按摩5步驟、鄧紫棋凡士林面膜超有效

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面