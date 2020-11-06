讓愛情關係更長久的3個小秘密　一起喝酒感情會變好！

編輯／Molly 圖／翻攝pexels、unsplash

誰不希望能和心愛之人長長久久，有著甜蜜又穩定的關係，偏偏有些人的感情就是稍縱即逝，卻也有人在一起許多年還是恩愛如初，其中到底藏了什麼秘訣？國外就有不少針對感情關係的有趣小研究，訪問了許多對夫妻和情侶，發現了以下3個能讓愛情更長久的小秘密！

1. 愛情中有「友情基礎」



美國普渡大學（Purdue University）曾發表過一項調查結果，調查中訪問了190位平均擁有18個月交往關係的大學生，請他們為自己當下的感情關係給出「友情指數」，並於4個月再次調查，有將近三成的人已經分手，而另外還維持著戀愛關係的73%人都屬於「友情指數」中滿意度較高的，且這些人對於性生活的滿意度也普遍較高，關係也維持得比較長久。

2.有一起喝酒的習慣



根據美國密西根大學的一項研究，會一起喝酒的夫妻比起不會一起喝酒的夫妻更快樂，對於兩人相處關係有更正面的看法。心理學團隊找了2700多對結婚多年的夫妻，訪問他們一週喝酒的頻率和飲酒習慣，結果發現喜歡一起喝酒的伴侶對彼此的滿意度遠高於只有其中一方喝酒或是滴酒不沾的伴侶。

但其實結果的顯示跟喝什麼酒或喝多少無關，真正造成雙方關係滿意度高低的關鍵在是否有產生「被排斥的感覺」。幸福感較高的伴侶，通常會花費較多時間和精力在「共同做某一件事」，因此不只是一起喝酒，一起運動或是一起進行某個休閒娛樂，也是幫助維持感情的好方法。

3.互相幫忙分攤家事

大家都知道，一段關係的長久，除了「愛」是最基本的之外，其實還包含許許多多生活面的因素，像是性生活的契合度、生活習慣、價值觀等等都有影響，尤其是住在一起的情侶，兩人在家務事上的分配也是一個重要關鍵。

根據《婚姻與家庭期刊》（Journal of Marriage and Family）的一項研究表示，家事分攤上越平均的夫妻，在性關係的滿意度也相對較高。其實家庭事務勞動的分配方式對於婚姻或一段關係的健康程度是個重要指標，不僅反映出一段關係的強度，也能看出雙方在這段關係中的地位是否平等，是否能為對方著想。

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