秋冬嘴唇乾裂、死皮多？網推5大「潤唇神器」一滴擺脫酸梅嘴

▲秋冬保養除了臉部保濕，也別忘了容易乾裂、脫皮的雙唇。（圖／翻攝IG@sooyaaa__、@laneige_kr）

記者張毓容／綜合報導

每到秋冬，除了肌膚會變得乾燥缺水，嘴唇也開始容易乾裂脫屑，甚至容易起死皮、唇紋變好深，不僅不美觀還很不舒服。這時候除了多喝水，唇部保養更不能少，快來試試網上狂推的5款神級潤護唇部新品，幫你擺脫乾癟「酸梅嘴」，養回水潤Q彈美唇。

歐舒丹 節慶嘉年華乳油木護唇膏，12ml，NT$400。



為迎接一年一度的年底節慶，歐舒丹最經典暢銷的乳油木系列特別換上勾勒閃亮藍色線條的搶眼包裝，推出節慶嘉年華限定系列。其中「節慶嘉年華乳油木護唇膏」蘊含10%乳油木果油，能立即滋潤及修護乾燥龜裂的雙唇，加強保濕滋養，恢復柔嫩潤澤的母胎美唇。

Blistex碧唇 深層潤唇精華，8.5ml，NT$299。

以經典「小藍罐」奇蹟潤唇膏聞名的「Blistex碧唇」是全球第二大護唇品牌，今年秋冬特別推出專為雙唇打造的唇部精華，內含橄欖果油、酪梨油及羊毛脂滋潤雙唇，可保持唇部肌膚水潤光澤，只要一滴就能充分塗抹、軟化嘴唇，還帶有淡淡藍莓香氣，使用起來就像為唇部做SPA。

Laneige 睡美人唇膜禮盒2020聖誕版，8g X 3，NT$790。

蘭芝的睡美人極萃滋養晚安唇膜是在網上擁有超多好評的經典唇膜，每年年底都會推出聖誕限定版組合，今年的聖誕限定禮盒內含檸檬、甜莓和今年新加入的葡萄口味等3款，睡前敷上一層，隔天醒來乾裂唇也能變柔嫩唇。

Za 玩色極潤護唇蜜，5.2g，NT$330。



Za於11月限定上市的「玩色極潤護唇蜜」，添加葡萄籽油、玫瑰果油，以及蜂蜜精華等頂級保濕成分，可深度滋潤雙唇，撫平唇紋，一抹就能打造豐潤Q彈美唇，更有能呈現自然裸粉水嫩唇的天空藍和能為雙唇帶來紅潤色澤的暗夜紅2款色調。



Etude House 純晶保濕護唇膏，3g，NT$300。



「純晶系列」是Etude House專為敏感性肌膚研發，全系列產品皆無色、無香、無酒精、並通過低敏性測試(HYPO-ALLERGY)。保濕護唇膏含有90%以上天然成分，是獲得EWG Green等級的溫和配方無香型潤唇膏，能潤澤雙唇不乾燥。

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