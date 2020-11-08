fb ig video ETtoday search mobile

秋冬嘴唇乾裂、死皮多？網推5大「潤唇神器」一滴擺脫酸梅嘴

>

▲▼5大「潤唇神器」。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲秋冬保養除了臉部保濕，也別忘了容易乾裂、脫皮的雙唇。（圖／翻攝IG@sooyaaa__、@laneige_kr）

記者張毓容／綜合報導

每到秋冬，除了肌膚會變得乾燥缺水，嘴唇也開始容易乾裂脫屑，甚至容易起死皮、唇紋變好深，不僅不美觀還很不舒服。這時候除了多喝水，唇部保養更不能少，快來試試網上狂推的5款神級潤護唇部新品，幫你擺脫乾癟「酸梅嘴」，養回水潤Q彈美唇。

▲▼5大「潤唇神器」。（圖／品牌提供）

歐舒丹 節慶嘉年華乳油木護唇膏，12ml，NT$400。

為迎接一年一度的年底節慶，歐舒丹最經典暢銷的乳油木系列特別換上勾勒閃亮藍色線條的搶眼包裝，推出節慶嘉年華限定系列。其中「節慶嘉年華乳油木護唇膏」蘊含10%乳油木果油，能立即滋潤及修護乾燥龜裂的雙唇，加強保濕滋養，恢復柔嫩潤澤的母胎美唇。

▲▼5大「潤唇神器」。（圖／品牌提供）

Blistex碧唇 深層潤唇精華，8.5ml，NT$299。

以經典「小藍罐」奇蹟潤唇膏聞名的「Blistex碧唇」是全球第二大護唇品牌，今年秋冬特別推出專為雙唇打造的唇部精華，內含橄欖果油、酪梨油及羊毛脂滋潤雙唇，可保持唇部肌膚水潤光澤，只要一滴就能充分塗抹、軟化嘴唇，還帶有淡淡藍莓香氣，使用起來就像為唇部做SPA。

▲▼5大「潤唇神器」。（圖／品牌提供）

Laneige 睡美人唇膜禮盒2020聖誕版，8g X 3，NT$790。

蘭芝的睡美人極萃滋養晚安唇膜是在網上擁有超多好評的經典唇膜，每年年底都會推出聖誕限定版組合，今年的聖誕限定禮盒內含檸檬、甜莓和今年新加入的葡萄口味等3款，睡前敷上一層，隔天醒來乾裂唇也能變柔嫩唇。

▲▼5大「潤唇神器」。（圖／品牌提供）

▲▼5大「潤唇神器」。（圖／品牌提供）

Za 玩色極潤護唇蜜，5.2g，NT$330。

Za於11月限定上市的「玩色極潤護唇蜜」，添加葡萄籽油、玫瑰果油，以及蜂蜜精華等頂級保濕成分，可深度滋潤雙唇，撫平唇紋，一抹就能打造豐潤Q彈美唇，更有能呈現自然裸粉水嫩唇的天空藍和能為雙唇帶來紅潤色澤的暗夜紅2款色調。

▲▼5大「潤唇神器」。（圖／品牌提供）
Etude House 純晶保濕護唇膏，3g，NT$300。

「純晶系列」是Etude House專為敏感性肌膚研發，全系列產品皆無色、無香、無酒精、並通過低敏性測試(HYPO-ALLERGY)。保濕護唇膏含有90%以上天然成分，是獲得EWG Green等級的溫和配方無香型潤唇膏，能潤澤雙唇不乾燥。

►做好4件事讓你跟「唇周暗沈」說再見！枕頭、飲食竟然都有關

►護唇膏擦心酸？唇部保養3大NG迷思　磨砂膏可能過度去角質

►超多人犯的3大NG保濕行為！皮膚科醫師：狂噴噴霧小心越來越乾

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

保養, 護唇, 護唇膏, 護唇產品, 潤唇, 滋潤, 保濕, 唇部肌膚, 唇周護理, 唇部
fashion.net

熱門文章

VALENTINO「寵物訂製包」超萌！插畫家神還原毛小孩

VALENTINO「寵物訂製包」超萌！插畫家神還原毛小孩

《艾蜜莉在巴黎》15大愛情與人生金句

《艾蜜莉在巴黎》15大愛情與人生金句

GUCCI讓「搬東西的工作人員」入鏡拍廣告

GUCCI讓「搬東西的工作人員」入鏡拍廣告

星巴克秋季熱銷飲料TOP5　必喝16年歷史的傳奇那提

星巴克秋季熱銷飲料TOP5　必喝16年歷史的傳奇那提

G-SHOCK「電路板錶」多附1錶圈、2錶帶　CP值激升

G-SHOCK「電路板錶」多附1錶圈、2錶帶　CP值激升

IKEA限量系列讓「名畫」變了樣超有趣

IKEA限量系列讓「名畫」變了樣超有趣

行走費洛蒙！瘦子「小白鞋配帽T」電暈粉絲

行走費洛蒙！瘦子「小白鞋配帽T」電暈粉絲

2021春夏熱搜手袋清單！香奈兒、LV極致小廢包巨可愛

2021春夏熱搜手袋清單！香奈兒、LV極致小廢包巨可愛

在1390萬元的梵克雅寶腕錶上看芭蕾舞劇　還能放錶盒開擴音

在1390萬元的梵克雅寶腕錶上看芭蕾舞劇　還能放錶盒開擴音

愛馬仕petit h展開始了！歡迎動手玩彈珠　山羊摺紙變吧台

愛馬仕petit h展開始了！歡迎動手玩彈珠　山羊摺紙變吧台

ET Fashion

推薦閱讀

日本髮型師票選「最佳洗髮精」Top 5　開架品牌竟佔了3名

日本髮型師票選「最佳洗髮精」Top 5　開架品牌竟佔了3名

洗衣袋只是求心安？　正確3用法才能護衣

洗衣袋只是求心安？　正確3用法才能護衣

精品「迷你經典黑包」TOP 7價格、容量總整理　投資一款就能揹很久

精品「迷你經典黑包」TOP 7價格、容量總整理　投資一款就能揹很久

奧斯塔羅12星座一周運勢1109-1115　天蠍感情加速增溫、天秤小人多 不一定要睡滿8小時！各年齡層「黃金睡眠時間」都不同 肉肉女快學「神秘黑穿搭」！身型添上陰影最顯瘦　視覺直接少3公斤 UNIQLO、GU「雙11」優惠買這些現省千元　H＆M「加1元多1件」參戰 日本女生「無印愛用清單」新版TOP6：芬香石不需插電、去光水意外好用 全新小黑瓶砍價近2000元！加大版3511元到手　鐵粉：搶定了！ 秋冬就用一件「帽T」打天下！6種搭配法懶人必學　重複穿出百變風格

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面