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亮・珠寶／鑽石也要年度健檢　檢查鑲工、清潔保養亮晶晶

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▲▼De Beers 。（圖／公關照）

▲De Beers建議顧客每件珠寶均應接受免費年度檢測。（圖／De Beers提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

擁有璀璨的鑽石珠寶，希望它散發極致光芒，定期保養絕對偷懶不得，從日常的收納、簡單的清潔即能維持其光彩；英國鑽石品牌De Beers更提醒別忘了「回娘家」的服務，透過專業人員檢視珠寶狀況、透過超音波或蒸氣機清洗，讓珠寶永保如新。

▲▼De Beers 。（圖／公關照）

▲鑲嵌綠松石、珍珠母貝、玉石的珠寶，應避免接觸香水等化學物質。

日常呵護
收納珠寶第一要點是將不同件珠寶分開保存，妥善收藏於品牌提供的包裝盒或軟袋，避免相互碰撞損壞；佩戴時也有先後順序之分，著衣時將珠寶留在最後佩戴，而更衣時先取下珠寶，避免珍貴珠寶與衣物上的扣飾摩擦。

而美鑽作品搭配鑲嵌珠貝母、綠松石、玉石、孔雀石、青金石及紅玉髓等，必須更加細心呵護，避免接觸到香水、乳液、髮用噴霧等化學品，因此使用後再戴珠寶較為適宜。

▲▼De Beers 。（圖／公關照）

▲若想自行去除鑽石上的油脂，可以熱水和清潔劑輕柔擦洗。

DIY清潔
平日佩戴後想去除鑽石上的油脂，可使用熱水與清潔劑輕柔擦洗，但清洗前別忘了將水槽堵住，以免發生鑽石沖走的悲劇。擦乾後，可使用De Beers全球首創的獨家專利鑽石微粒拋光布擦亮鑽石，每片一次性使用的拋光布含上百萬顆鑽石微粒，擦拭後讓美鑽亮晶晶，無須再沖洗。

▲▼De Beers 。（圖／公關照）

▲De Beers全球首創獨家專利的一次性鑽石微粒拋光布，一盒50片1,000元。

專業保養
別讓自己的權益睡著了，每年應定期將珠寶送回品牌保養，De Beers即提供免費年度檢測，檢視鑽石鑲嵌設計是否因佩戴出現損壞現象，向顧客提出修補建議；此外，專賣店亦備有超音波或蒸氣機清潔珠寶，亦可進一步安排貴金屬表面拋光服務，讓珠寶煥然一新。

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關鍵字：

亮珠寶, 鑽石, De Beers
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