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秋冬換季「約會裝扮」！4種穿搭簡單有型　裙子、褲裝都不怕臃腫

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創立於2013年，為台灣獨有結合穿搭、社群以及媒體平台。「服裝穿著需要..

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▲秋冬約會裝扮。（圖／Dappei）

文／Dappei

遠離夏季的悶熱，晚上開始可以感受到些許涼意，又到了可以穿長袖、針織的季節囉！但換季時的「約會裝扮」到底要怎麼穿搭呢？不管剛在一起或是穩定交往中，都還是要稍微打扮一下才不會看起來太邋遢，如何穿才能簡單又有型，搭編在這篇就整理了褲裝和裙裝 2 種造型給你參考，一起來看看吧！

Look ① 寬褲 X 罩衫

厚重的外套或許一時還穿不上，換季不如先用可當上衣也可當外套的兩穿罩衫做搭配，選用秋冬必備的格子元素配上素色寬褲絕不會出錯，自拍美照或是兩人合影的畫面豐富性都很足夠。想要更隨興點可在下襬打上一個結，營造出遊的輕鬆感，最後再加雙球鞋就能舒服的逛遍各個打卡景點。

▲秋冬約會裝扮。（圖／Dappei）

（圖片來源：1 2 3

Look ② 牛仔褲 X 大學 T

如果今天要與他的朋友、好哥們一起聚會，就穿大學 T 見面吧！休閒的大學 T 沒有那種充滿距離感的感覺，運用帽子配件、內搭格子襯衫在裝扮上嶄露一點小巧思，更有股活潑且青春洋溢的氛圍。就用你穿起來最舒服的穿著，在他面前展現自在俏皮的一面。

▲秋冬約會裝扮。（圖／Dappei）

（圖片來源：1 2 3

Look ③ 直筒裙 X 針織衣

今天有場晚餐約會？就用帶有些許女人味的直筒裙亮相，直筒裙的樣式很豐富，簡單的素色款式或是格紋、牛仔直筒裙在秋冬都很常見，可輕鬆營造你想要的各種風格。腳上搭配短靴或是帆布鞋都很好看，若是選擇比較寬鬆的上衣也可以參考圖三的方法將上衣微紮進去，腰線位置提高腿的比例看起來就會更修長。

▲秋冬約會裝扮。（圖／Dappei）

（圖片來源：1 2 3

Look ④ 休閒套裝

交往多年或是已經同居的情侶有時難免懶得精心搭配，不妨選擇這種成套的休閒風，帶點慵懶感的連帽套裝乍看之下有點平凡無聊，可以配上跳色的斜背小包或是裙後有開叉的小設計，看起來就不會像睡衣。不論是看場晚場電影、野餐、郊外健行還是到大賣場採購生活用品都很適合，實穿性滿分。

▲秋冬約會裝扮。（圖／Dappei）

圖源

Dappei 結語：

以上的搭配都不是什麼太華麗的路線，相信你也可以駕馭，只要比平常多花點心思打扮，對方都會感受到用心。

文字編輯：Becca 

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關鍵字：

Dappei, 搭配, 穿搭, 秋冬, 約會裝扮
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