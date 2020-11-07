「奶霜裸色」是秋冬大勢！6款氣質單品　打造優雅知性Look

文／Dappei

講到秋天穿搭你會想到什麼顏色呢？相信有不少搭黨會想到比較低彩度的裸色系吧！本篇搭編就要來為大家盤點 6 款氣質「奶霜裸色」單品打造出的優雅知性 Look，想在 2020 年秋冬化身溫柔知性女子的你絕對要手刀看下去！

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#Look 1

溫差變化大的秋季，絕對不能少了厚薄適中的風衣來為穿搭增添亮點！想讓休閒穿搭散發微微優雅感的搭黨們，可以試著在白色帽 T 外套上裸色系風衣外套，下身以同色系工裝褲配上米色球鞋，讓你整個人看起來時髦無比。

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#Look 2

初秋還穿不住厚重毛衣的時期，也可以試著用偏淺的奶茶色襯衫配上白色西裝短褲，搭上和諧的米白色編織平底鞋，再以黑色皮帶作為整體穿搭亮點，打造耐看無比的迷人風格。

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#Look 3

最不容易出錯的組合絕非裸色 + 黑色莫屬啦！這款 Look 以裸色西裝外套配上同色系西裝寬褲，再用黑色背心和靴子、皮帶、包款為整體穿搭畫龍點睛，給人一種既正式卻又不失優雅的感覺。

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#Look 4

除了黑、白下身之外，牛仔單品其實也和裸色系上衣非常相襯。這款以帶點可可色的 V 領針織上衣配上深藍色丹寧褲，看起來有氣勢又充滿時髦感，是搭編個人非常喜歡穿著的風格。

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#Look 5

想讓整身裸色穿搭更加吸睛，就用霧霾藍的羽絨外套增添俏皮小巧思吧！簡單的針織上衣配上帶灰色調裸色西裝褲，外面套上跳色的藍色外套就能讓整體穿搭非常有亮點，很推薦給想嘗試大膽風格的搭黨們。

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#Look 6

若想嘗試更亮眼更大膽的風格，可以選擇裸色的透膚上衣搭配淺色 Bra Top，下身配上顏色更深的泰奶色西裝寬褲，腳上隨意踏雙穆勒鞋，打造又酷又甜的微性感風格。

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Dappei 結語：

裸色系單品可以說是萬年不敗的秋冬穿搭元素，今年不妨就試試搭編為大家整理的這 6 款更獨特的裸色穿搭 Look ，打造更吸睛的溫柔知性風格吧！

文字編輯：Nara

每天出門前都站在衣櫃發呆？韓系「奶茶色穿搭」風格範本，讓妳出遊隨手拍都美的像畫報！



天涼好個秋，用溫柔又質感的「裸色穿搭」迎接浪漫秋季！



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