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「黑色皮衣」帥到爆燃街頭！6種穿搭公式必學　一件變換多種風格

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▲皮衣穿搭。（圖／Dappei）

文／Dappei

皮衣在台灣可說是非常實穿，畢竟我們不像日、韓等國家所處緯度較高，真正低溫寒冷的天氣不多，一件體積輕薄且具有擋風效果的皮外套，便足以應付日常穿搭需求，絕對是衣櫃不可少的重要單品，本篇整理了 6 種穿搭公式給大家參考，讓你重複穿搭依舊充滿變化！

Look ① 皮衣 + 連帽上衣

帶點輕鬆休閒感的連帽上衣相信大家在秋冬都很常拿出來搭配使用，除了懶人最愛的單穿造型外，與皮衣混搭也絕對沒問題，將連帽拉出外套營造多層次感，整體視覺看起來更加豐富，比較冷的時候這樣穿也能大幅提升脖子的保暖性。

▲皮衣穿搭。（圖／Dappei）

（圖片來源：1 2 3

Look ② 皮衣 + 牛仔褲

腦袋打結沒有穿搭靈感或是趕著出門的時候，就直接套上超百搭的牛仔褲吧！無論你上衣選擇針織、高領衣或是背心都能快速融入造型，偶爾想要更時髦一些不妨將帆布鞋換成踝靴，瞬間又是另一種風格。

▲皮衣穿搭。（圖／Dappei）

（圖片來源：1 2 3

Look ③ 皮衣 + 裙裝

皮衣給人的直覺印象較為中性，平時如有約會想來點小女人裝扮可以用裙裝來調和，依照個人喜好不論碎花、格紋款式或者素面休閒的洋裝都能與皮衣完美結合，可帥可甜的路線就由你自己決定。

▲皮衣穿搭。（圖／Dappei）

（圖片來源：1 2 3

Look ④ 皮衣 + 短版衣

夏天的衣服先不急者收起來，在這個換季過度期間穿搭還可以有許多變化，像是運用短版露腰上衣增添一點微辛感，沒有過多的裸露反而帶點性感氛圍，若隱若現之中讓你看起來散發一種自信魅力。

▲皮衣穿搭。（圖／Dappei）

（圖片來源：1 2 3

Look ⑤ 皮衣 + 九分褲

帥氣個性的皮衣配上帶點知性風格的九分褲，營造出另一種時尚都會氣息，且露出腳踝的長度很適合在鞋款上做變化，球鞋抑或是樂福鞋、穆勒鞋都能讓你在各種場合中造型與實穿兼具。

▲皮衣穿搭。（圖／Dappei）

（圖片來源：1 2 3

Look ⑥ 皮衣 + 白 T

說到百搭單品自然少不了白 T ，覺得素面款式太單調的話套上皮衣準沒錯，下身除了搭配棉褲的街頭運動風格，選用西裝褲的微正式感也是不錯的選擇，透過外套的加乘讓你的秋冬穿搭一點也不無聊！

▲皮衣穿搭。（圖／Dappei）

（圖片來源：1 2 3

Dappei 結語：

皮衣的穿搭多樣性令人讚許，以上六款搭配方式可以先筆記下來，一定能夠讓你的秋冬穿著有更多種變化喔！

文字編輯：Becca / 封面圖源：1 2 3

近期想入手皮衣前必看！盤點 3 種寬鬆型「皮革外套」必備穿搭款，黑色合身皮衣已經過時了？

想穿皮衣又嫌沒新意嗎？拯救妳的靈感，正裝風皮衣來勢洶洶！4 種必學的皮衣穿搭！

Dappei

https://dappei.com/

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關鍵字：

Dappei, 搭配, 穿搭, 皮衣
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