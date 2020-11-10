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星之卡比粉餅、《小魔女DoReMi》變身器腮紅　5款「卡通系美妝」必收藏

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編輯／ChiNg

秋冬一不小心疏於保養就容易讓肌膚受傷，加上今年整年戴著口罩，無論是美妝品還是保養品通通都被塵封在櫃裡，是時候採購新貨、好好打扮一番了。小編特蒐五款美妝品牌與經典卡通推出限定聯名，看了讓人完全沒有抵抗力超想要，美翻的包裝先讓人理智斷線，找到剁手花錢的理由。

＃MAKANAI：皮卡丘護唇膏＆皮卡丘護手霜

近年燒了又燒的人氣手遊「寶可夢」首度與日本化妝品牌「MAKANAI」合作打造最療癒的「皮卡丘護唇膏」以及「皮卡丘護手霜」保濕系列，外觀以俏皮的皮卡丘圖樣和黃、藍色系設計而成，使用100%純天然的原料，氣味上則是選以柚子蜂蜜，酸中帶甜的香氣塗抹在肌膚上就像是被人呵護一樣，實在是太幸福了。全系列包含護唇膏以及大小兩款護手霜供大家選購，而其中護唇膏除了使用於嘴唇，其他較敏感的部位，如：眼周同樣可以使用，也就是只要一枚小物帶著走，走到哪、保濕到哪，通通幫你照顧。
 

▲日本品牌MAKANAI推皮卡丘保濕系列商品。（圖／翻攝自IG@shecritiques）

▲此系列預計將於11／20於日本直營店及官網上市，定價以官網為主，有興趣的人可自行前往選購。（圖／翻攝自IG@shecritiques）

＃Creer Beaute：星之卡比打亮粉餅

任天堂人氣遊戲《星之卡比》粉嫩、圓滾滾的形象總是萌翻全場，這次日本萬代旗下的彩妝品牌「Creer Beaute」推出「星之卡比打亮粉餅」，一整隻星之卡比直接霸佔在星星造型的粉餅上，這個外觀設計未免也太浮誇又太可愛，打開後則是自帶仙氣濾鏡效果的淡粉色及淡藍色的雙色打亮粉餅，融合了各種夢幻元素，整個打亮粉餅的質感爆棚，讓人看了好想擁有。

▲▼Creer Beaute推星之卡比腮紅盒、小魔女DoReMi腮紅盒。（圖／翻攝自p-bandai.jp）

▲五款高顏值彩妝、保養品。（圖／翻攝自p-bandai.jp）▲五款高顏值彩妝、保養品。（圖／翻攝自p-bandai.jp）

▲「星之卡比打亮粉餅」於官網開放預購至11／11，預計於明年3月出貨；定價為5,060日圓（約NT$1385）。（圖／翻攝自p-bandai.jp）

＃Creer Beaute：小魔女DoReMi夢幻腮紅盒

預計月底上映的小魔女DoReMi劇場版《尋找小魔女DoReMi》幫大家勾起了不少童年回憶，因應20週年，這款「小魔女DoReMi夢幻腮紅盒」同樣由Creer Beaute推出，仔細一看簡直與劇中的一模一樣！八顆彩色水晶球以及音符圖樣，根本百分百神還原了見習生們唸咒語時手上的變裝轉換器，打開之後裡面是一顆顆小巧可愛的粉紅色腮紅球，拿起刷具輕輕一刷讓妳一秒變身為漂亮美少女。

▲▼Creer Beaute推星之卡比腮紅盒、小魔女DoReMi腮紅盒。（圖／翻攝自p-bandai.jp）

▲「小魔女DoReMi夢幻腮紅盒」已於日本開放預購，預計將於明年三月出貨，有興趣的人可以前往官網選購；定價為4,620日圓（約NT$1,273）。

＃ColourPop：尤達寶寶九色眼彩盤

相信很多人都被《星際大戰》的尤達寶寶萌昏頭，尖尖大耳朵加上圓眼睛的迷漾長相就是他的特色，這次美國彩妝品牌ColourPop便與《星際大戰》聯名推出「尤達寶寶九色眼彩盤」，外包裝採以大地色還有大大的手繪尤達寶寶圖樣，打開後就會看到原來是九宮格眼彩盤！把粉綠色調玩翻，由淺至深的顏色應有盡有，除此之外還有霧面質地的以及金屬光澤的顏色，讓妳恣意搭配、隨意混色。

▲▼ColourPop推尤達寶寶九色眼彩盒。（圖／記者陳佑青攝）

▲「尤達寶寶九色眼彩盤」已於美國上市，有興趣的人可前往官網選購。（圖／翻攝自IG@colourpopcosmetics）

＃PAUL&JOE：哆啦A夢美妝組

因應哆啦A夢問世50週年，2020把粉絲們的錢包從年初到年底燒得精光，推出各種系列聯名，而這次哆啦A夢則是與法國美妝品牌Paul&Joe攜手推出「哆啦A夢美妝組」，內容物包含糖瓷斯潤隔離乳15ml、糖瓷校色珍珠蜜粉餅3g、巴黎訂製絲光腮紅4g以及最精美的化妝包，另外，還特別推出了限量旅行版的瓶身並且附上哆啦美的吊飾，讓人看了好想把貨全部掃空。全系列選以黃色以及小碎花圖樣，粉餅盒和腮紅更印製了精美壓紋，而最讓人為之瘋狂的肯定是造型化妝包，正反面皆印有哆啦A夢圖案，內襯還有哆啦A夢以及品牌的圖騰，質感爆棚，既好看又實用。

▲▼PAUL&JOE推出哆啦A夢美妝組。（圖／記者陳佑青攝）

▲「哆啦A夢美妝組」為限量發售，有興趣的人請密切鎖定官網。（圖／翻攝自PAUL&JOE臉書）

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關鍵字：

寶可夢, 皮卡丘, 護手霜, 護唇膏, 星之卡比, 美妝, 星際大戰
fashion.net

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