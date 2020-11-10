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換季購物慾大爆發！精選4間平價「韓系網拍」　輕鬆變身質感歐妮

Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網 Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網

創立於2013年，為台灣獨有結合穿搭、社群以及媒體平台。「服裝穿著需要..

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▲淘寶韓系網拍。（圖／Dappei）

文／Dappei

換季時刻總是讓人購物慾大爆發，想要大肆為衣櫃採購全新秋裝，美美地度過這個秋冬。本篇就來推薦搭編個人最喜歡的 4 間「淘寶韓系女裝店鋪」，不僅價格甜，衣服材質也是一等一的好，讓身為小資女的搭黨們也能輕鬆變成有質感的溫柔歐膩！

:: Miss muzi 木子女裝批發店

首先要介紹的是 Miss muzi 木子女裝批發店，木子家的衣服大多都是比較實用的款式，有基本的木耳邊針織上衣、連帽外套、內搭的 Bra 背心等等，這些單品幾乎都不超過 300 元就能輕鬆入手，是搭編每次買淘寶必逛的店鋪。

▲淘寶韓系網拍。（圖／Dappei）

（圖片來源：12

搭編個人最推薦木子家的下身單品，版型顯瘦、材質厚實，不會有那種買到破布的感覺，且他們的褲子幾乎都有做鬆緊設計，對於西洋梨身形來說非常友善。

▲淘寶韓系網拍。（圖／Dappei）

圖片來源

:: LOVEHEYNEW

接下來要推薦給大家的是 LOVEHEYNEW ，HEYNEW 家的衣服偏街頭風一點，工裝褲、帽 T 和工裝背心都是他們家常出現的單品，價格甜且款式多元，平時喜歡偏個性穿搭的搭黨們，絕對要到 LOVEHEYNEW 來挖挖寶。

▲淘寶韓系網拍。（圖／Dappei）

（圖片來源：123

偶爾也會出現這種比較女孩感的單品，讓喜歡多變風格的人可以一次滿足他們的需求。

▲淘寶韓系網拍。（圖／Dappei）

圖片來源

:: EKOOL 衣庫定制

想要添購一些適合上班穿單品的搭黨們，搭編非常推薦這間 EKOOL 衣庫定制，他們家的西裝外套、襯衫和西裝褲材質都非常好，設計簡單卻不失時髦感，不管是什麼類型的人都能輕鬆駕馭。

▲淘寶韓系網拍。（圖／Dappei）

（圖片來源：12

如果怕羊羔毛外套穿起來會太像熊，也可以入手這種滾邊的羊羔毛背心，裡面搭件貼身的上衣就很好看啦！

▲淘寶韓系網拍。（圖／Dappei）

（圖片來源）

:: 蘇安家

最後要介紹的是蘇安家，他們家有許多實穿又實搭的基本款單品，冬天必備的針織單品、長裙和牛仔外套等等都能在這裡找到，價格落在 300～800 之間，厚實的外套也不超過 1000 元，CP 值可以說是非常高。

▲淘寶韓系網拍。（圖／Dappei）

（圖片來源：12

這件燈芯絨的西裝外套既時尚又不會太過浮誇，重點是換算成台幣也只要 650 元左右，搭編已手刀把這件外套加入購物車啦！

▲淘寶韓系網拍。（圖／Dappei）

圖片來源

Dappei 結語：

以上就是搭編為大家精心推薦的 4 間淘寶韓系女裝店舖啦！被燒到的搭黨們，趕快手刀揪閨蜜一起團購一波吧！

文字編輯：Nara／封面來源：123

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Dappei

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關鍵字：

Dappei, 搭配, 穿搭, 淘寶, 網拍, 韓系
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