「芝麻街」Elmo絨毛小包背上身超可愛！與LeSportsac聯名全包了

編輯／ChiNg

美國人氣卡通《芝麻街Sesame Street》裡面的角色無論是Elmo、Oscar還是餅乾怪，都深受小朋友喜愛，而這次紐約品牌LeSportsa便與《芝麻街》聯名推出限量版的造型絨毛小包以及主題包款，繽紛的用色讓全系列包款看起來充滿了活力與俏皮的風格，角色們大大的眼睛與鼻子立體呈現於包包上，背在身上就像背了一隻可愛的娃娃，走在路上肯定非常奪目。

▲美國卡通芝麻街與輕量包包品牌LeSportsac推聯名系列包款。（圖／由品牌提供，下同）

＃角色絨毛系列：絨毛化妝包、絨毛斜背包、絨毛後背包

此系列最引人注目的非絨毛系列莫屬啦！最受歡迎的Elmo、餅乾怪以及Oscar變身為毛茸茸包款，活生生地呈現在你眼前，還原度簡直是百分百，讓粉絲理智斷線馬上手刀買單。

▲此主題預計將於11／16上市；（左至右）定價分別為NT$1,450、NT$2,650、NT$5,750。

＃芝麻街萬花筒主題：長型化妝包、奢華迷你旅行袋、奢華日常小型托特包

此主題以多樣的印花搭配海軍藍的配色，低調的同時也不忘活潑與可愛，從化妝包到小型托特包，外出旅遊的必備包款一次幫你準備齊全，拎著萌萌的他們來一趟輕旅行吧。

▲（左至右）定價分別為NT$1,350、NT$3,850、NT$4,500。

＃芝麻街樂園主題：卡片夾、經典迷你斜背包、拉鍊斜背包

此主題描繪了角色們置身公園玩耍的身影，光看就能感受到歡樂的氣氛以及卡通裡多采多姿鮮豔的生活，懶得帶包包出門的時候卡片夾絕對是最方便的選擇，除此之外還有斜背包讓喜歡迷你配件的粉絲可以挑選。

▲（左至右）定價分別為NT$1,300、NT$1,650、NT$2,450。

另外，因應劇場版美少女戰士《Bishoujo Senshi Moon Eternal》上映，美少女戰士將與其合作對象ANNA SUI首度攜手推出相關系列周邊，包含印花手帕、智能眼鏡布、毛巾、化妝包等，商品設計夢幻到不行，以絢麗的蝴蝶結、星星與月亮、玫瑰圖騰等華麗奪目的圖樣和繽紛大膽的用色使全系列整個非常高調。美少女戰士一直是走浮誇路線的童年回憶，無論多誇張的撞色在她們身上都是一種耀眼的風格，而這次的聯名系列無論是手帕還是方巾個個都像極了一幅畫，精巧的設計與細膩的線條，每一款各具特色都好燒。

▲美少女戰士聯名ANNA SUI。（圖／翻攝自sailormoon-official，下同）



眼鏡擦拭布（也可以擦拭手機）定價為2,000日圓（約NT$548）、長方型化妝包4,900日圓（約NT$1,342）、露娜家族化妝包3,800日圓（約NT$1,041），此系列商品眾多，有興趣的人可以前往官網選購。

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