從韓劇女主角看秋冬髮型趨勢！秀智自然波浪、趙寶兒黑長髮回歸

2020下半年依然有許多韓劇熱播中，其中女主角們的髮型依然是大家矚目的焦點！今天我們就從秀智、朴素丹、趙寶兒、徐玄、辛睿恩，來看看2020秋冬的髮型趨勢吧！

瀏海波浪長髮 新時代都會感

秀智 Start-Up：我的新創時代

我的新創時代是一個關於創業的故事，秀智在劇中的髮型多以一頭波浪長髮出現，髮色則以深棕色為主，深色的波浪長髮通常容易給人一種較為成熟的氛圍，但搭配上自然的氧氣瀏海，整體還是有流露出創業年輕人的都會感。

淺色波浪中長髮 青春時尚感

朴素丹 青春紀錄

朴素丹在青春紀錄中飾演的是造型師，遊走於時尚產業和娛樂圈之間，髮色是顯眼的淺棕色，感覺起來有微微挑染，長度則是進可攻退可守的中長髮，帶有微微的波浪，有時工作中的畫面會將頭髮紮成低馬尾，時而八字瀏海、時而空氣瀏海，整體乾淨簡單又不失時尚感。

知性黑長髮 穿越於虛實之間

趙寶兒 九尾狐傳

九尾狐傳是一個充滿奇幻色彩的故事，除了李棟旭有最帥九尾狐之稱，趙寶兒在劇中扮演著20年來都在追蹤著怪談的節目製作人，一頭烏黑的長髮、旁分的瀏海，並時常以馬尾造型出現，給人的感覺是比較冷靜而成熟的。

遊走於生存間 百變詐欺犯

徐玄 私生活

私生活講述的是詐欺犯牽涉到國家機密的故事，徐玄在私生活劇中有別於以往斯文的壞女人形象獲得讚賞，也因為劇情需要在劇中變換多種造型，不管是囚犯、婚紗、陪酒、校服等等都出現過，其中壞女人感的中分波浪長髮，實在是太美了讓人移不開眼啊！

深色中短髮 癡情暗戀女

辛睿恩 境遇之數

境遇之數的辛睿恩飾演的是不懂得如何表達自己心意的書法家，暗戀好友10年都未曾表白，在劇中苦苦單戀男主角邕聖祐的她，是一頭深色的中短髮，給人一種較為拘謹的感覺，也時常以低馬尾或公主頭現身。

自然波浪是大勢 公主頭、低馬尾增添造型感

從以上劇中女主角的髮型中，我們可以看出2020韓國髮型趨勢，自然、捲度不過於明顯的波浪是重點，如果短髮想要增加造型感的話，可以將頭髮紮成低馬尾或是公主頭，在髮色上，染也是不能錯過的重點之一，可以根據自己想要呈現的感覺選擇深淺色，大家一起換上秋冬新髮型吧！

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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