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王心凌+楊丞琳閨蜜保養心法大公開！女神級素顏全靠這6招

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最近王心凌和楊丞琳近期推出新曲，兩人皆常常在社群軟體上以素顏示人，好膚質讓大家讚嘆不已！時間對她們來說根本不是煩惱，凍齡模樣根本和出道時無異，甚至更美了！

 同校學姊妹變好友 合體出單曲

兩位女神合體使粉絲驚喜不已！兩人在華岡藝校時期是同校學姊妹，出道後漸漸變成好友，楊丞琳推出新專輯之際，提出女女合唱的想法，而其中她心中的不二人選就是王心凌！在接到邀約後，王心凌也爽快答應，促成了這次的合作。

出道近20年 時間在臉上留不下痕跡

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

兩人分別於2000、2003年出道，至今皆已將近20年的時間，然而兩人的膚況實在太好，素顏、上妝基本上無異，讓人忍不住想問：到底是怎麼保養的？以下就來告訴大家，兩人維持好膚況的凍齡保養密技！

王心凌 Cyndi

膚質好也要認真保養

對於王心凌來說，膚況是需要用心維持的！當你覺得最近膚況不錯，那就要更加努力的保養，讓這個狀態維持得更久，否則當你偷懶的時候，肌膚會知道，這時候暗沉就很容易找上門。

最重視的就是保濕&清潔

保濕、清潔，在保養的過程中已經是老生常談，王心凌認為，如果清潔沒有做好，就會影響後續的保養品吸收；而如果保濕沒做好，就等於是肌膚的基礎打底就不夠，因此這兩個項目是她特別重視的。

動作輕柔、讓肌膚無壓力

卸妝、保養時，王心凌也很強調手法一定要輕柔，否則很容易拉扯到肌膚，造成肌膚敏感的狀況；而壓力等外在環境，也是造成肌膚乾燥和老化的原因之一，因此王心凌也說她在保養時會放音樂，讓自己放鬆心情，沉浸在舒適的氛圍中。

楊丞琳

卸妝和洗臉超重要

看吧！就說這點真的很基礎又很重要，清潔是兩人都相當重視的保養環節，她也透漏10幾歲時，膚質並沒有現在好，還是會長一些小粉刺等，後來發現原來是清潔的問題，因此卸妝、洗臉變成她最重視的兩個步驟之一。

▲楊丞琳分享詳細卸妝步驟。

臉、脖子、鎖骨 一視同仁

楊丞琳最為人所知的美容秘訣，就是保養一定會帶到脖子，對她而言整個胸上都是臉！20多歲就意識到脖子也要保養的她，後來連鎖骨附近、甚至是胸口都不會放過，也因此不僅臉上沒有痕跡、就連脖頸也是凍齡無死角！

再忙也要好好保養

身為藝人的行程十分忙碌，但這並不影響楊丞琳花時間好好保養的決心！他認為花時間了解自己的肌膚是很重要的，每個保養步驟都要認真做、不能隨便，每天多花20、30分鐘的時間照顧自己，才能維持好膚況，除此之外她也很重視卸妝、保養的手法，她表示保養品「由下往上」推開也是非常重要的！

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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美麗佳人, Marie Claire, 王心凌, 楊丞琳, 保養
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