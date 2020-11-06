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Superdry不撤台了！換代理商明年回歸　商品定價成焦點

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記者王則絲／台北報導

因英國潮流品牌Superdry（極度乾燥）於遠百信義A13的門市將於本月15日收攤，開始大打折出清引起話題，甚至傳出撤台消息，對此Superdry代理商包豪氏不願多做回應。經查詢，Superdry全台僅剩的幾家百貨櫃位，也將在這個月中全數收攤，最後營業時間出爐，現在另有消息傳出，Superdry將由代理商星裕國際接手、明年回歸，對此星裕國際表示：「公司目前正與Superdry品牌接洽未來合作事宜，但相關合作內容仍在洽談中。」原本商品定價不低，未來是否調整，也會是受關注的重點。

▲superdry。（圖／翻攝自superdry）

▲Superdry據傳將由代理商星裕國際接手。（圖／翻攝自Superdry，以下同）

Superdry即將在15日關閉位在遠百信義A13的店面，這也是雙北僅剩的唯一一間門市，全台還有台中遠百店以及嘉義耐斯廣場店碩果僅存，Superdry台中遠百店透露：「我們一樣的時間，15號結束。」嘉義耐斯廣場店則表示：「我們合約到14號結束，之後要買可能得去台中Outlet。」Superdry所有專櫃均在進行折扣活動。

Superdry於台中新光三越中港店以及高雄夢時代的百貨櫃位，於上個月收攤，桃園遠百店8月底時也已撤櫃，百貨櫃位已陸續撤光。不過Outlet部分，桃園華泰名品城、台中三井Superdry店員皆表示：「我們沒有要關，麗寶也還有。」

▲superdry。（圖／翻攝自superdry）

傳將接手的代理商星裕國際，旗下囊括眾多運動品牌，包括Uuder Armour、MUELLER、HOKA ONE ONE、Speedo⋯⋯等共28個，據傳Superdry最快將於2021年回歸台灣市場，對此星裕國際表示：「公司目前正與Superdry品牌接洽未來合作事宜，但相關合作內容仍在洽談中。」原本商品售價，許多人都覺得太貴，因此未來的定價策略也成焦點。

對於Superdry關店與傳出撤台的消息，民眾惋惜：「這曾經是國民衣。」即便定價不低，經典風衣、帽T依然風靡一時，不過面對眾多時裝品牌的崛起，與紅極一時的盛況相比，Superdry聲勢確實下滑，也不禁令網友慨嘆：「退潮流退得很快」、「仿冒的超多」。

▲Superdry。（圖／翻攝自IG）

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關鍵字：

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