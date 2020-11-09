秋冬必備「開襟衫」！四大穿衣法則使你時髦駕馭

以往被作為保暖小外套穿著的開襟衫，如今不但從配角晉升為能擔當一面的主角外，各式造型方法更是引人注目：
作為罩衫
首先介紹的第一款穿搭提案便是最普及化的穿著法：層次罩衫。造型上只需簡單和純色T-Shirt和丹寧褲的休閒裝備搭配，即可形塑出鄰家女孩的溫柔氣質。
直接單穿
緊接著來到的第二款穿搭範本便是直接將開襟衫作為上衣穿著，少了與T-Shirt的層次搭配，反而更能彰顯針織勾紋的質感。造型時建議將下擺紮進褲頭，帶出腰身曲線。
或者你也可以嘗試將純色開襟衫與格紋或是直條紋長褲作搭配，同時採用同色系完整整體和諧度，襯出另一番風格韻味。
此外，女孩們也可從衣領的剪裁設計選擇想走的風格：圓領較為正式、V領較為休閒，當然你也可以透過開襟衫衣釦的調節，如解開衣領釦子，亦或是單扣第一顆釦子等，替造型注入既瀟灑又慵懶的迷人風情。
若想呈現出女人味十足的模樣，則可以鉛筆裙取代褲子，不但保有針織的溫柔氛圍，也在若隱若現的曲線下襯出自身魅力。
披肩上身
碰上忽冷忽熱的天氣時，不妨脫下開襟衫，將其作為披肩膀在肩上，除了解悶也增添了慵懶的層次。
混搭層次
雖然同屬外套性質，但你也可將開襟衫與大衣混搭，藉由織紋的相異共組出時髦的日常衣著。
Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人
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