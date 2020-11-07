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秀智《Start Up》守護男神是金宣虎！暖男性格＋帥氣西裝是亮點

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由女神秀智、南柱赫、金宣虎主演的韓劇《Start Up》，描述一群為完整自己夢想而聚在一起的年輕人，一個是想成為跟史蒂夫˙賈伯斯一樣的有錢人徐達美（裴秀智飾），一個是科技公司創立人南道山（南柱赫飾），最後則是風險投資公司年輕組長韓志平（金宣虎飾），也就是被封為最新的歷代級男二。

韓志平因為小時候受到徐達美奶奶的幫助，答應奶奶當達美唯一的筆友，沒想到達美對素未謀面的南道山產生好感，就把他當成自己喜歡的對象，不過達美知道的南道山，其實是韓志平假想出來的角色。為了不讓達美希望落空，韓志平開始一連串的圓謊計劃，更把真正的南道山帶到達美面前。

不論是出借西裝、腕錶甚至是豪華房車，或是傳授南道山與達美的相處技巧，以及幫助南道山朝著年輕有為CEO邁進…這些默默付出卻沒讓徐達美發現的暖男行為，意外讓金宣虎獲得戲迷關注，人氣更是超越擔任男主角的南柱赫，因為這些戲碼根本是男一的設定。

因為投資公司組長的角色設定，韓志平在劇中大多是以正式西裝登場，不過仔細一看，其實每一套穿搭都有不同的變化。像是能展現專業度，也比較正式的西裝外套、背心及西裝口袋巾等。

或是選擇比較休閒風的西裝外套，裡頭搭配條紋襯衫，同樣能詮釋自己的專業形象。

男生們最愛穿的T-Shirt也能與西裝外套搭配，作為上班穿著不會過於隨便，又能穿得自在、輕鬆。

近幾年再興起復古風潮，讓Polo衫有了回歸的機會，還以為Polo衫是阿爸衣櫃的古董嗎！不妨學習韓志平選擇米白色Polo衫搭配同色西裝外套或是格紋外套的型男穿搭，不但不老氣還相當有型。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, Start Up, 金宣虎
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